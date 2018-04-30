Трамп предложил место для встречи с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп готов провести встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном в пограничном пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне между КНДР и Южной Кореей.
В своем Twitter Трамп предположил, что Дом мира / Дом свободы на границе двух стран стал бы более символичным и надежным местом, чем территория третьей страны. При этом президент США подчеркнул, что он всего лишь интересуется.
Ранее Трамп заявил, что рассматривает «два или три» места для проведения переговоров с лидером КНДР. В качестве одного из них называлась даже Россия. Встреча планируется на конец мая или начало июня.
На минувшей неделе в Доме мира в демилитаризованной зоне пошел исторический саммит с участием лидера Южной Кореи Мун Чжэ Ина и Ким Чен Ына. По итогам переговоров они договорились работать над денуклеаризацией Корейского полуострова.
Numerous countries are being considered for the MEETING, but would Peace House/Freedom House, on the Border of North & South Korea, be a more Representative, Important and Lasting site than a third party country? Just asking!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 30, 2018
Ранее Трамп заявил, что рассматривает «два или три» места для проведения переговоров с лидером КНДР. В качестве одного из них называлась даже Россия. Встреча планируется на конец мая или начало июня.
На минувшей неделе в Доме мира в демилитаризованной зоне пошел исторический саммит с участием лидера Южной Кореи Мун Чжэ Ина и Ким Чен Ына. По итогам переговоров они договорились работать над денуклеаризацией Корейского полуострова.
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