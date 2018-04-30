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    Трамп предложил место для встречи с Ким Чен Ыном

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    • Фото: Reuters © 2018, Joshua Roberts
    Трамп предложил место для встречи с Ким Чен Ыном

    Трамп предложил место для встречи с Ким Чен Ыном

    Трамп предложил место для встречи с Ким Чен Ыном
  • Фото: Reuters © 2018, Joshua Roberts

    • Президент США Дональд Трамп готов провести встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном в пограничном пункте Пханмунджом в демилитаризованной зоне между КНДР и Южной Кореей.

    В своем Twitter Трамп предположил, что Дом мира / Дом свободы на границе двух стран стал бы более символичным и надежным местом, чем территория третьей страны. При этом президент США подчеркнул, что он всего лишь интересуется.


    Ранее Трамп заявил, что рассматривает «два или три» места для проведения переговоров с лидером КНДР. В качестве одного из них называлась даже Россия. Встреча планируется на конец мая или начало июня.

    На минувшей неделе в Доме мира в демилитаризованной зоне пошел исторический саммит с участием лидера Южной Кореи Мун Чжэ Ина и Ким Чен Ына. По итогам переговоров они договорились работать над денуклеаризацией Корейского полуострова.

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