«Бесстрашный миксер»: Рогозин пошутил над главой МИД Эстонии

Эстонский Миксер полон решимости говорить с Россией с позиции силыhttps://t.co/mpsvVRXdbW pic.twitter.com/i4i4Zek3q8 — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 30 апреля 2018 г.

Бесстрашный миксер. Уже в продаже pic.twitter.com/RQOBo1zisL — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 30 апреля 2018 г.

Хорошо взбивает тот, кто взбивает последним )) — Моральный закос внутри себя (@Azzazello) 30 апреля 2018 г.

😀Зайдя на сайт к любому ритейлеру бытовой техники, видно, что миксеры в разделе МЕЛКОЙ бытовой техники. 😀 — М-Дом (@plus144013833) 30 апреля 2018 г.

Мне сразу же вспоминается Моська,которая лает на слона… — Сергей Выборнов (@pY81kboxJu3rdr7) 30 апреля 2018 г.