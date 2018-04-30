«Бесстрашный миксер»: Рогозин пошутил над главой МИД Эстонии

Вице-премьер Дмитрий Рогозин высмеял заявление эстонского министра иностранных дел Свена Миксера о том, что с Россией надо разговаривать с позиции силы.
«Эстонский Миксер полон решимости говорить с Россией с позиции силы», — так подписал картинку с большой собакой и щенком Рогозин. Комментарий был опубликован в Twitter.
Позже Рогозин в ответ на твит одного из журналистов кремлевского пула опубликовал снимок настоящего миксера, намекая на фамилию эстонского министра. «Бесстрашный миксер. Уже в продаже», — написал Рогозин.
Большинство пользователей согласились с вице-премьером, оставив десятки других шутливых комментариев.
Ранее глава МИД Эстонии Свен Миксер заявил, что Запад должен вести диалог с РФ с позиции силы и придерживаться единства. Комментируя эти слова, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что для разговора с РФ с позиции силы нужно иметь «либо отчаянное мужество, либо патологическую самоуверенность».
Эстонский Миксер полон решимости говорить с Россией с позиции силыhttps://t.co/mpsvVRXdbW pic.twitter.com/i4i4Zek3q8— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 30 апреля 2018 г.
Позже Рогозин в ответ на твит одного из журналистов кремлевского пула опубликовал снимок настоящего миксера, намекая на фамилию эстонского министра. «Бесстрашный миксер. Уже в продаже», — написал Рогозин.
Бесстрашный миксер. Уже в продаже pic.twitter.com/RQOBo1zisL— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 30 апреля 2018 г.
Большинство пользователей согласились с вице-премьером, оставив десятки других шутливых комментариев.
Хорошо взбивает тот, кто взбивает последним ))— Моральный закос внутри себя (@Azzazello) 30 апреля 2018 г.
😀Зайдя на сайт к любому ритейлеру бытовой техники, видно, что миксеры в разделе МЕЛКОЙ бытовой техники. 😀— М-Дом (@plus144013833) 30 апреля 2018 г.
Мне сразу же вспоминается Моська,которая лает на слона…— Сергей Выборнов (@pY81kboxJu3rdr7) 30 апреля 2018 г.
Ранее глава МИД Эстонии Свен Миксер заявил, что Запад должен вести диалог с РФ с позиции силы и придерживаться единства. Комментируя эти слова, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что для разговора с РФ с позиции силы нужно иметь «либо отчаянное мужество, либо патологическую самоуверенность».
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