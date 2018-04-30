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    «Бесстрашный миксер»: Рогозин пошутил над главой МИД Эстонии

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Рамиль Ситдиков
    «Бесстрашный миксер»: Рогозин пошутил над главой МИД Эстонии

    «Бесстрашный миксер»: Рогозин пошутил над главой МИД Эстонии

    «Бесстрашный миксер»: Рогозин пошутил над главой МИД Эстонии
  • Фото: РИА Новости © 2018, Рамиль Ситдиков

    • Вице-премьер Дмитрий Рогозин высмеял заявление эстонского министра иностранных дел Свена Миксера о том, что с Россией надо разговаривать с позиции силы.

    «Эстонский Миксер полон решимости говорить с Россией с позиции силы», — так подписал картинку с большой собакой и щенком Рогозин. Комментарий был опубликован в Twitter.



    Позже Рогозин в ответ на твит одного из журналистов кремлевского пула опубликовал снимок настоящего миксера, намекая на фамилию эстонского министра. «Бесстрашный миксер. Уже в продаже», — написал Рогозин.




    Большинство пользователей согласились с вице-премьером, оставив десятки других шутливых комментариев.










    Ранее глава МИД Эстонии Свен Миксер заявил, что Запад должен вести диалог с РФ с позиции силы и придерживаться единства. Комментируя эти слова, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что для разговора с РФ с позиции силы нужно иметь «либо отчаянное мужество, либо патологическую самоуверенность».

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