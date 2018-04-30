В Калининграде запретили участие собак в шествии «Бессмертного полка»

Власти Калининградской области запретили прохождение колонны дрессированных собак в акции «Бессмертный полк».
Как объяснил председатель Совета ветеранов Калининградской области Юрий Быченков, руководители ветеранских организаций выступили категорически против участия собак в шествии «Бессмертного полка».
Юрий Быченков: «Представители ветеранских организаций опасаются, что собаки могут выйти из-под контроля во время многолюдного мероприятия. Это может привести к непредсказуемым последствиям».
При этом решено, что собаки в этом году примут участие в исторической реконструкции у Форта №5. Совет ветеранов также пообещал посодействовать тому, чтобы подготовленные собаки смогли принять участие в параде Победы на следующий год.
Инициаторы участия собак в шествии «Бессмертный полк» объясняют свою идею тем, что животные в годы войны внесли большой вклад в дело Победы и подвиг их незаслуженно забыт. Около 40 человек даже начали тренировать своих собак и подготовили плакаты, посвященные собакам-фронтовикам. В Интернете вокруг этой идеи развернулась бурная дискуссия.
Юрий Быченков: «Представители ветеранских организаций опасаются, что собаки могут выйти из-под контроля во время многолюдного мероприятия. Это может привести к непредсказуемым последствиям».
При этом решено, что собаки в этом году примут участие в исторической реконструкции у Форта №5. Совет ветеранов также пообещал посодействовать тому, чтобы подготовленные собаки смогли принять участие в параде Победы на следующий год.
Инициаторы участия собак в шествии «Бессмертный полк» объясняют свою идею тем, что животные в годы войны внесли большой вклад в дело Победы и подвиг их незаслуженно забыт. Около 40 человек даже начали тренировать своих собак и подготовили плакаты, посвященные собакам-фронтовикам. В Интернете вокруг этой идеи развернулась бурная дискуссия.
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