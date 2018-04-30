Двое детей и мужчина покалечились, упав с танка в Петербурге

В одном из парков Санкт-Петербурга мужчина и двое несовершеннолетних упали с танка Т-60 и получили травмы, проводится проверка.

По данным регионального управления СКР, инцидент произошел 29 апреля в парке, расположенном в Приморском районе Санкт-Петербурга.



Из сообщения СУ СК по Ленинградской области: «Мужчина и двое несовершеннолетних 2003 и 2008 годов рождения упали во время катания на модели танка Т-60. В результате они получили травмы различной степени тяжести. Пострадавшим была оказана медицинская помощь».



Следователи выясняют обстоятельства произошедшего, проводится доследственная проверка.