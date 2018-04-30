Жюри «Ты супер!» определило еще одну четверку полуфиналистов

Каждый из судей по итогам
12-го выпуска получил право назвать имя только одного полуфиналиста.
Первой свой выбор сделала Юлианна Караулова. Она призналась, что решение далось ей непросто. Караулова назвала имя Максима Гнатюка.
Следующего полуфиналиста определил Игорь Крутой. Он выбрал Александру Панкратову. Третьим решение принимал Сергей Лазарев. Он похвалил всех юных участников, отметив, что они заставляют судей улыбаться и восхищаться. По его мнению, каждый из них заслуживает пройти в следующий тур, но каждый из судей может выбрать лишь одного конкурсанта. Лазарев назвал имя Яны Лоленко.
Последний голос был у Виктора Дробыша. Он поблагодарил всех участников за их выступления, но остановил свой выбор на Виктории Трончук.
Новый выпуск проекта «Ты супер!» смотрите на НТВ и НТВ.Ru в субботу, 5 мая, в 20:00.
Следующего полуфиналиста определил Игорь Крутой. Он выбрал Александру Панкратову. Третьим решение принимал Сергей Лазарев. Он похвалил всех юных участников, отметив, что они заставляют судей улыбаться и восхищаться. По его мнению, каждый из них заслуживает пройти в следующий тур, но каждый из судей может выбрать лишь одного конкурсанта. Лазарев назвал имя Яны Лоленко.
Последний голос был у Виктора Дробыша. Он поблагодарил всех участников за их выступления, но остановил свой выбор на Виктории Трончук.
Новый выпуск проекта «Ты супер!» смотрите на НТВ и НТВ.Ru в субботу, 5 мая, в 20:00.
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