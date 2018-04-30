Жди меня <sup><small>12+</small></sup>
ТВ-Эфир
Жди меня 12+
    •  

    Путин и Макрон обсудили ситуацию вокруг ядерной сделки с Ираном

    комментировать
    • Фото: РИА Новости © 2018, Михаил Климентьев
    Путин и Макрон обсудили ситуацию вокруг ядерной сделки с Ираном

    Путин и Макрон обсудили ситуацию вокруг ядерной сделки с Ираном

    Путин и Макрон обсудили ситуацию вокруг ядерной сделки с Ираном
  • Фото: РИА Новости © 2018, Михаил Климентьев

    • Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с французским коллегой Эммануэлем Макроном ситуацию вокруг соглашения по Ирану.

    Как сообщила пресс-служба Кремля, беседа состоялась по инициативе французской стороны. В ходе разговора Макрон проинформировал Путина об итогах своего визита в США с акцентом на состоявшиеся переговоры по ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД).

    Пресс-служба Кремля: «Президенты России и Франции высказались за сохранение плана и его неукоснительное выполнение. Обсуждались также другие актуальные вопросы международной и двусторонней повестки дня».

    Напомним, в июле 2015 года Иран, Россия, Великобритания, Китай, США, Франция и Германия пришли к соглашению по урегулированию ядерной проблемы Тегерана. Был разработан план, который предусматривает отмену санкций ООН, США и ЕС, наложенных на Иран.

    смотретьВашингтон грозит выйти из ядерной сделки с Ираном
    Вашингтон грозит выйти из ядерной сделки с Ираном
    Дональд Трамп не раз грозил разорвать соглашение, считая его «пагубным» для Штатов. Согласно законодательству США, к 12 мая Трамп должен принять решение об очередном продлении заморозки санкций. Если же он этого не сделает, санкции против Ирана автоматически возобновятся.

    Новости по теме

    Ядерная сделка с Ираном

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru