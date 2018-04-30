Путин и Макрон обсудили ситуацию вокруг ядерной сделки с Ираном

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с французским коллегой Эммануэлем Макроном ситуацию вокруг соглашения по Ирану.
Как сообщила пресс-служба Кремля, беседа состоялась по инициативе французской стороны. В ходе разговора Макрон проинформировал Путина об итогах своего визита в США с акцентом на состоявшиеся переговоры по ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД).
Пресс-служба Кремля: «Президенты России и Франции высказались за сохранение плана и его неукоснительное выполнение. Обсуждались также другие актуальные вопросы международной и двусторонней повестки дня».
Напомним, в июле 2015 года Иран, Россия, Великобритания, Китай, США, Франция и Германия пришли к соглашению по урегулированию ядерной проблемы Тегерана. Был разработан план, который предусматривает отмену санкций ООН, США и ЕС, наложенных на Иран.
Дональд Трамп не раз грозил разорвать соглашение, считая его «пагубным» для Штатов. Согласно законодательству США, к 12 мая Трамп должен принять решение об очередном продлении заморозки санкций. Если же он этого не сделает, санкции против Ирана автоматически возобновятся.
Пресс-служба Кремля: «Президенты России и Франции высказались за сохранение плана и его неукоснительное выполнение. Обсуждались также другие актуальные вопросы международной и двусторонней повестки дня».
Напомним, в июле 2015 года Иран, Россия, Великобритания, Китай, США, Франция и Германия пришли к соглашению по урегулированию ядерной проблемы Тегерана. Был разработан план, который предусматривает отмену санкций ООН, США и ЕС, наложенных на Иран.
Дональд Трамп не раз грозил разорвать соглашение, считая его «пагубным» для Штатов. Согласно законодательству США, к 12 мая Трамп должен принять решение об очередном продлении заморозки санкций. Если же он этого не сделает, санкции против Ирана автоматически возобновятся.
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