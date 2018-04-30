«Ты супер!», выпуск двенадцатый: Ксения Цапулина

В отборочном туре Ксения Цапулина выступала первой, но ей удалось справиться с волнением. В четвертьфинале она снова выложилась на 100 процентов.
На сцене Ксения Цапулина появилась в блестящем платье и зажигательно исполнила Joe Le Taxi. В финале своего выступления девочка отправила воздушный поцелуй Виктору Дробышу. После этого он поддался очарованию конкурсантки и в последнюю секунду нажал зеленую кнопку, которая стала для участницы третьей.
Воздержался лишь Сергей Лазарев. Он пошутил, что обиделся на конкурсантку, потому что не получил от нее воздушного поцелуя и решил не нажимать зеленую кнопку. Позднее он добавил, что девочка в выступлении уделила слишком много внимания танцу, поэтому ей не удалось сосредоточиться на исполнении.
Следующий выпуск вокального конкурса «Ты супер!» смотрите на НТВ и НТВ.Ru в субботу, 5 мая, в 20:00.
Воздержался лишь Сергей Лазарев. Он пошутил, что обиделся на конкурсантку, потому что не получил от нее воздушного поцелуя и решил не нажимать зеленую кнопку. Позднее он добавил, что девочка в выступлении уделила слишком много внимания танцу, поэтому ей не удалось сосредоточиться на исполнении.
Следующий выпуск вокального конкурса «Ты супер!» смотрите на НТВ и НТВ.Ru в субботу, 5 мая, в 20:00.
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