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    «Ты супер!», выпуск двенадцатый: Ксения Цапулина. дети и подростки, музыка и музыканты, Ты супер, фестивали и конкурсы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Ты супер!», выпуск двенадцатый: Ксения Цапулина

    «Ты супер!», выпуск двенадцатый: Ксения Цапулина

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    «Ты супер!», выпуск двенадцатый: Ксения Цапулина

    «Ты супер!», выпуск двенадцатый: Ксения Цапулина

    «Ты супер!», выпуск двенадцатый: Ксения Цапулина

      В отборочном туре Ксения Цапулина выступала первой, но ей удалось справиться с волнением. В четвертьфинале она снова выложилась на 100 процентов.

      На сцене Ксения Цапулина появилась в блестящем платье и зажигательно исполнила Joe Le Taxi. В финале своего выступления девочка отправила воздушный поцелуй Виктору Дробышу. После этого он поддался очарованию конкурсантки и в последнюю секунду нажал зеленую кнопку, которая стала для участницы третьей.

      Воздержался лишь Сергей Лазарев. Он пошутил, что обиделся на конкурсантку, потому что не получил от нее воздушного поцелуя и решил не нажимать зеленую кнопку. Позднее он добавил, что девочка в выступлении уделила слишком много внимания танцу, поэтому ей не удалось сосредоточиться на исполнении.





      Следующий выпуск вокального конкурса «Ты супер!» смотрите на НТВ и НТВ.Ru в субботу, 5 мая, в 20:00.

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