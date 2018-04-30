«Ты супер!», выпуск двенадцатый: Максим Гнатюк

Участник из Молдавии в отборочном туре заработал четыре зеленые кнопки. В четвертьфинале он скова попытался удивить жюри.
В этот раз на сцене Максим Гнатюк вышел на сцену с песней «Город, которого нет». Первым выступление участника зеленым светом отметил Виктор Дробыш. А потом его примеру последовали и остальные члены жюри.
В итоге конкурсант снова получил четыре зеленые кнопки. Сергей Лазарев заявил, что не имел права не дать участнику зеленый свет, потому что Максим Гнатюк — голосистый и талантливый участник. Но не обошлось и без критики со стороны Лазарева. А Юлианна Караулова отметила, что конкурсант проделал большую работу, готовясь к этому туру.
Следующий выпуск проекта «Ты супер!» смотрите на НТВ и НТВ.Ru в субботу, 5 мая, в 20:00.
В итоге конкурсант снова получил четыре зеленые кнопки. Сергей Лазарев заявил, что не имел права не дать участнику зеленый свет, потому что Максим Гнатюк — голосистый и талантливый участник. Но не обошлось и без критики со стороны Лазарева. А Юлианна Караулова отметила, что конкурсант проделал большую работу, готовясь к этому туру.
Следующий выпуск проекта «Ты супер!» смотрите на НТВ и НТВ.Ru в субботу, 5 мая, в 20:00.
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