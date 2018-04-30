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    Десятки человек эвакуировали из московской гостиницы из-за загоревшейся стиральной машины

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    Десятки человек эвакуировали из московской гостиницы из-за загоревшейся стиральной машины

    Десятки человек эвакуировали из московской гостиницы <nobr>из-за</nobr> загоревшейся стиральной машины

    Небольшое возгорание произошло в гостинице на Керченской улице в Москве, в результате из здания были эвакуированы около 70 постояльцев и сотрудников.

    Как сообщил ТАСС источник в экстренных службах города, «возгорание произошло в стиральной машине в гостиничном комплексе на Керченской улице».

    По словам источника, в целях безопасности из здания были эвакуированы около 70 человек. В результате произошедшего никто не пострадал. Возгорание ликвидировано.

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