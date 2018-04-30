«Ты супер!», выпуск двенадцатый: Яна Лоленко

В отборочном туре Яна Лоленко не смогла набрать нужное количество голосов, но уже во время обсуждения судьи признали свою ошибку. Конкурсантка вернулась на проект благодаря решению ведущего Вадима Такменёва. В четвертьфинале она попыталась доказать, что заслужила его голос.
Для выступления в четвертьфинале Яна Лоленко выбрала лиричную песню «Жить в твоей голове». В этот раз она добилась успеха: четыре зеленые кнопки и овации судей, которые поднялись со своих мест, чтобы поддержать конкурсантку.
Юлианна Караулова поднялась на сцену, чтобы поблагодарить участницу за выступление. Вадим Такменёв тоже поспешил поблагодарить Яну за то, что она оправдала его надежды. А Виктор Дробыш и Сергей Лазарев сказали спасибо ведущему за его решение вернуть талантливую вокалистку на проект.
А за сценой девочку ждал особенный сюрприз — встреча с сестрой, с которой они не виделись несколько лет.
Новый выпуск «Ты супер!» смотрите на НТВ и НТВ.Ru в субботу, 5 мая, в 20:00.
Юлианна Караулова поднялась на сцену, чтобы поблагодарить участницу за выступление. Вадим Такменёв тоже поспешил поблагодарить Яну за то, что она оправдала его надежды. А Виктор Дробыш и Сергей Лазарев сказали спасибо ведущему за его решение вернуть талантливую вокалистку на проект.
А за сценой девочку ждал особенный сюрприз — встреча с сестрой, с которой они не виделись несколько лет.
Новый выпуск «Ты супер!» смотрите на НТВ и НТВ.Ru в субботу, 5 мая, в 20:00.
Комментарии