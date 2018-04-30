«Ты супер!», выпуск двенадцатый: Ева Соломенникова

В первом туре Ева Соломенникова услышала от жюри похвалу. Но новый выход на сцену оказался для девочки волнительным.
Ева Соломенникова в четвертьфинале исполнила песню Barbie Girl. В этот раз конкурсантке не удалось раскрыть свой талант на сцене. Единственную зеленую кнопку она получила от Юлианны Карауловой, которая после выступления поспешила на сцену, чтобы обнять юную вокалистку.
Ева не смогла сдержать слез, но внимательно выслушала критику судей. Сергей Лазарев посоветовал девочке не расстраиваться и подчеркнул, что задачу для нее осложнило исполнение на иностранном языке.
Поддержать конкурсантку пришел ведущий НТВ Василий Максименко. Он преподнес девочке букет и отметил, что она проявила на сцене характер.
Новый выпуск проекта «Ты супер!» смотрите на НТВ и НТВ.Ru в субботу, 5 мая, в 20:00.
Ева не смогла сдержать слез, но внимательно выслушала критику судей. Сергей Лазарев посоветовал девочке не расстраиваться и подчеркнул, что задачу для нее осложнило исполнение на иностранном языке.
Поддержать конкурсантку пришел ведущий НТВ Василий Максименко. Он преподнес девочке букет и отметил, что она проявила на сцене характер.
Новый выпуск проекта «Ты супер!» смотрите на НТВ и НТВ.Ru в субботу, 5 мая, в 20:00.
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