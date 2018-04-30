«Ты супер!», выпуск двенадцатый: Виктория Трончук

Виктория Трончук приехала на конкурс из Чувашии. В отборочном туре девочка выбрала сложную композицию Show Must Go On и справилась с этой задачей. В четвертьфинале она решила не снижать планку.
На сцене в четвертьфинале Виктория Трончук проникновенно исполнила песню «Поздно», которую написал Виктор Дробыш. Девочка заслужила три зеленые кнопки. Воздержался лишь Игорь Крутой.
Виктор Дробыш похвалил участницу, отметив, что эта сложная композиция, но девочке удалось уловить и передать нужное настроение в своем исполнении. А Сергей Лазарев сказал Виктории, что она достойна пройти дальше, но ей необходимо больше верить в себя.
Поддержать конкурсантку пришла Наталья Подольская, которая прославилась благодаря песне «Поздно». Певица преподнесла девочке букет цветов и отметила, что в конкурсантке чувствуется огромный потенциал. А перед тем как отправиться в комнату ожидания, Вика Трончук спела дуэтом с Натальей Подольской.
Новый выпуск международного вокального конкурса «Ты супер!» смотрите на НТВ и НТВ.Ru в субботу, 5 мая, в 20:00.
Виктор Дробыш похвалил участницу, отметив, что эта сложная композиция, но девочке удалось уловить и передать нужное настроение в своем исполнении. А Сергей Лазарев сказал Виктории, что она достойна пройти дальше, но ей необходимо больше верить в себя.
Поддержать конкурсантку пришла Наталья Подольская, которая прославилась благодаря песне «Поздно». Певица преподнесла девочке букет цветов и отметила, что в конкурсантке чувствуется огромный потенциал. А перед тем как отправиться в комнату ожидания, Вика Трончук спела дуэтом с Натальей Подольской.
Новый выпуск международного вокального конкурса «Ты супер!» смотрите на НТВ и НТВ.Ru в субботу, 5 мая, в 20:00.
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