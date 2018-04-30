«Ты супер!», выпуск двенадцатый: Намик Джабраилов

В отборочном туре участник из Азербайджана наповал сразил жюри своим выступлением. В новом туре он вновь попытался растопить сердца зрителей и судей.
Выступление в четвертьфинале для Намика Джабраилова имело особенное значение. Родители пообещали мальчику забрать его к себе в Казахстан на два месяца, если он пройдет в следующий тур.
На сцене юный вокалист из Азербайджана исполнил композицию «Долалай». К сожалению, полностью раскрыться на сцене ему не удалось. Он получил лишь одну зеленую кнопку — от Юлианны Карауловой. А Сергей Лазарев похвалил участника за то, что он не растерялся на сцене, когда забыл слова.
Следующий выпуск проекта «Ты супер!» смотрите на НТВ и НТВ.Ru в субботу, 5 мая, в 20:00.
На сцене юный вокалист из Азербайджана исполнил композицию «Долалай». К сожалению, полностью раскрыться на сцене ему не удалось. Он получил лишь одну зеленую кнопку — от Юлианны Карауловой. А Сергей Лазарев похвалил участника за то, что он не растерялся на сцене, когда забыл слова.
Следующий выпуск проекта «Ты супер!» смотрите на НТВ и НТВ.Ru в субботу, 5 мая, в 20:00.
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