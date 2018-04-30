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    Саджид Джавид назначен новым главой МВД Великобритании

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    • Фото: Reuters © 2018, Peter Nicholls
    Саджид Джавид назначен новым главой МВД Великобритании

    Саджид Джавид назначен новым главой МВД Великобритании

    Саджид Джавид назначен новым главой МВД Великобритании
  • Фото: Reuters © 2018, Peter Nicholls

    • Саджид Джавид, который раньше возглавлял Министерство по делам регионов и местного самоуправления, назначен новым министром внутренних дел Великобритании.

    О назначении Джавида стало известно из сообщения премьер-министра Соединенного Королевства Терезы Мэй, передает ТАСС.

    Джавид ранее возглавлял Министерство по делам регионов и местного самоуправления. На посту главы МВД он сменил Эмбер Радд. В воскресенье она подала в отставку, так как непреднамеренно ввела в заблуждение депутатов парламента относительно наличия целевых показателей по выдворению нелегальных мигрантов.

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