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    «Ты супер!», выпуск двенадцатый: Севинч Ходиева. дети и подростки, музыка и музыканты, Ты супер, фестивали и конкурсы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Ты супер!», выпуск двенадцатый: Севинч Ходиева

    «Ты супер!», выпуск двенадцатый: Севинч Ходиева

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    «Ты супер!», выпуск двенадцатый: Севинч Ходиева

    «Ты супер!», выпуск двенадцатый: Севинч Ходиева

    «Ты супер!», выпуск двенадцатый: Севинч Ходиева

      11-летняя вокалистка из Узбекистана Севинч Ходиева в отборочном туре за пару минут покорила жюри. А в четвертьфинале девочка попыталась снова зажечь зал.

      Севинч Ходиева в четвертьфинале исполнила «Я у бабушки живу». Первым кнопку нажал Виктор Дробыш. За ним зеленый свет девочке дали Юлианна Караулова и Игорь Крутой. Не поддался очарованию юной конкурсантки только Сергей Лазарев.

      Виктор Дробыш заявил, что в исполнении конкурсантки с первого тура виден наблюдается огромный прогресс. А Лазарев в свою очередь отметил и артистизм девочки, но заявил, что считает трех зеленых кнопок достаточной оценкой за выступление участницы.





      Следующий выпуск вокального проекта «Ты супер!» смотрите на НТВ и НТВ.Ru в субботу, 5 мая, в 20:00.

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