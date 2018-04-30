«Ты супер!», выпуск двенадцатый: Севинч Ходиева

11-летняя вокалистка из Узбекистана Севинч Ходиева в отборочном туре за пару минут покорила жюри. А в четвертьфинале девочка попыталась снова зажечь зал.
Севинч Ходиева в четвертьфинале исполнила «Я у бабушки живу». Первым кнопку нажал Виктор Дробыш. За ним зеленый свет девочке дали Юлианна Караулова и Игорь Крутой. Не поддался очарованию юной конкурсантки только Сергей Лазарев.
Виктор Дробыш заявил, что в исполнении конкурсантки с первого тура виден наблюдается огромный прогресс. А Лазарев в свою очередь отметил и артистизм девочки, но заявил, что считает трех зеленых кнопок достаточной оценкой за выступление участницы.
Следующий выпуск вокального проекта «Ты супер!» смотрите на НТВ и НТВ.Ru в субботу, 5 мая, в 20:00.
Виктор Дробыш заявил, что в исполнении конкурсантки с первого тура виден наблюдается огромный прогресс. А Лазарев в свою очередь отметил и артистизм девочки, но заявил, что считает трех зеленых кнопок достаточной оценкой за выступление участницы.
Следующий выпуск вокального проекта «Ты супер!» смотрите на НТВ и НТВ.Ru в субботу, 5 мая, в 20:00.
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