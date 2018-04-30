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    «Ты супер!», выпуск двенадцатый: Анна Выходцева и Анастасия Макарова. дети и подростки, музыка и музыканты, Ты супер, фестивали и конкурсы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Ты супер!», выпуск двенадцатый: Анна Выходцева и Анастасия Макарова

    «Ты супер!», выпуск двенадцатый: Анна Выходцева и Анастасия Макарова

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    «Ты супер!», выпуск двенадцатый: Анна Выходцева и Анастасия Макарова

    «Ты супер!», выпуск двенадцатый: Анна Выходцева и Анастасия Макарова

    «Ты супер!», выпуск двенадцатый: Анна Выходцева и Анастасия Макарова

      12-летяя Анна Выходцева и 13-летняя Анастасия Макарова, которые стали сестрами в приемной семье, вновь вышли на сцену вместе. В первом туре девочки исполнили народную песню, но в четвертьфинале конкурсантки из Кемерова решили предстать перед судьями в новых образах.

      Анна Выходцева и Анастасия Макарова в дуэте исполнили рэп-композицию «На раёне». Девочкам не удалось повторить свой успех прошлого тура. Они получили лишь одну зеленую кнопку.

      Виктор Дробыш высказал мнение, что выбранная ими композиция и подготовленный номер не подходят для вокального конкурса. Он признался, что девочки вызвали его симпатию, но зеленый свет он им дать не может. В свою очередь Сергей Лазарев, который тянулся к зеленой кнопке, но передумал, похвалил конкурсанток за полное перевоплощение в новом туре. А Юлианна Караулова отметила смелость участниц, которые решились выйти с нестандартным для вокального конкурса номером.







      Следующий выпуск проекта «Ты супер!» смотрите на НТВ и НТВ.Ru в субботу, 5 мая, в 20:00.

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