«Ты супер!», выпуск двенадцатый: Анна Выходцева и Анастасия Макарова

12-летяя Анна Выходцева и 13-летняя Анастасия Макарова, которые стали сестрами в приемной семье, вновь вышли на сцену вместе. В первом туре девочки исполнили народную песню, но в четвертьфинале конкурсантки из Кемерова решили предстать перед судьями в новых образах.
Анна Выходцева и Анастасия Макарова в дуэте исполнили рэп-композицию «На раёне». Девочкам не удалось повторить свой успех прошлого тура. Они получили лишь одну зеленую кнопку.
Виктор Дробыш высказал мнение, что выбранная ими композиция и подготовленный номер не подходят для вокального конкурса. Он признался, что девочки вызвали его симпатию, но зеленый свет он им дать не может. В свою очередь Сергей Лазарев, который тянулся к зеленой кнопке, но передумал, похвалил конкурсанток за полное перевоплощение в новом туре. А Юлианна Караулова отметила смелость участниц, которые решились выйти с нестандартным для вокального конкурса номером.
Следующий выпуск проекта «Ты супер!» смотрите на НТВ и НТВ.Ru в субботу, 5 мая, в 20:00.
Виктор Дробыш высказал мнение, что выбранная ими композиция и подготовленный номер не подходят для вокального конкурса. Он признался, что девочки вызвали его симпатию, но зеленый свет он им дать не может. В свою очередь Сергей Лазарев, который тянулся к зеленой кнопке, но передумал, похвалил конкурсанток за полное перевоплощение в новом туре. А Юлианна Караулова отметила смелость участниц, которые решились выйти с нестандартным для вокального конкурса номером.
Следующий выпуск проекта «Ты супер!» смотрите на НТВ и НТВ.Ru в субботу, 5 мая, в 20:00.
Комментарии