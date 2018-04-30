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    «Ты супер!», выпуск двенадцатый: Максим Сидор. дети и подростки, музыка и музыканты, Ты супер, фестивали и конкурсы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Ты супер!», выпуск двенадцатый: Максим Сидор

    «Ты супер!», выпуск двенадцатый: Максим Сидор

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    «Ты супер!», выпуск двенадцатый: Максим Сидор

    «Ты супер!», выпуск двенадцатый: Максим Сидор

    «Ты супер!», выпуск двенадцатый: Максим Сидор

      13-летний Максим Сидор приехал на конкурс из села Девица в Липецкой области. В первом туре мальчик с легкостью очаровал жюри не только своим исполнением, но и тем, как излучает счастье. В четвертьфинале ему снова пришлось выложиться на полную.

      Максим Сидор предстал перед судьями в новом образе. Он исполнил лиричную композицию «Белый снег».

      Конкурсант получил три зеленые кнопки. Воздержался лишь Сергей Лазарев. Артист отметил, что исполнение нельзя назвать чистым и мальчик не полностью владел своим голосом. Но добавил, что у конкурсанта есть все данные и потенциал для того, чтобы пройти дальше.





      Новый выпуск международного вокального конкурса «Ты супер!» смотрите на НТВ и НТВ.Ru в субботу, 5 мая, в 20:00.

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