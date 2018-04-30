Москвичей предупредили о грозе и порывистом ветре

МЧС России выпустило предупреждение о грозе и порывистом ветре в столичном регионе.
ГУ МЧС России по Москве: «По информации Росгидромета, 30 апреля в Москве местами ожидается гроза, при грозе возможны порывы ветра до 12–17 м/с».
Температура воздуха в столице днем повысится до 20–22 градусов тепла, по области от 18 до 23 градусов. Как отметили в центре погоды «Фобос», такая температура характерна для конца мая.
Накануне в связи с усилением ветра уровень погодной опасности в Москве и области был повышен до желтого — этот уровень означает, что погода несет с собой потенциальные риски.
Температура воздуха в столице днем повысится до 20–22 градусов тепла, по области от 18 до 23 градусов. Как отметили в центре погоды «Фобос», такая температура характерна для конца мая.
Накануне в связи с усилением ветра уровень погодной опасности в Москве и области был повышен до желтого — этот уровень означает, что погода несет с собой потенциальные риски.
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