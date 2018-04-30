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    Москвичей предупредили о грозе и порывистом ветре

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    • Фото: РИА Новости © 2018, Владимир Астапкович
    Москвичей предупредили о грозе и порывистом ветре

    Москвичей предупредили о грозе и порывистом ветре

    Москвичей предупредили о грозе и порывистом ветре
  • Фото: РИА Новости © 2018, Владимир Астапкович

    • МЧС России выпустило предупреждение о грозе и порывистом ветре в столичном регионе.

    ГУ МЧС России по Москве: «По информации Росгидромета, 30 апреля в Москве местами ожидается гроза, при грозе возможны порывы ветра до 12–17 м/с».

    Температура воздуха в столице днем повысится до 20–22 градусов тепла, по области от 18 до 23 градусов. Как отметили в центре погоды «Фобос», такая температура характерна для конца мая.

    Накануне в связи с усилением ветра уровень погодной опасности в Москве и области был повышен до желтого — этот уровень означает, что погода несет с собой потенциальные риски.

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