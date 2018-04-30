«Ты супер!», выпуск двенадцатый: Александра Панкратова

Александра Панкратова из станицы Азовская своим первым выступлением произвела настоящий фурор. В четвертьфинале участница международного вокального конкурса «Ты супер!» попыталась повторить свой успех.
Для четвертьфинала Александра Панкратова выбрала лиричную композицию «Чаривна скрипка». Девушка с легкостью завоевала расположение жюри, получив четыре зеленые кнопки. Судьи аплодировали конкурсантке стоя вместе с залом.
Сергей Лазарев заявил, что ее исполнение пробирает до слез и ему хотелось бы слушать пение Александры снова и снова. Также он пообещал, что «будет биться» за эту конкурсантку. Игорь Крутой в свою очередь признался, что выступление произвело на него впечатление. Он высказал мнение, что Александра по-настоящему «переболела этой песней».
Новый выпуск проекта «Ты супер!» смотрите на НТВ и НТВ.Ru в субботу, 5 мая, в 20:00.
Сергей Лазарев заявил, что ее исполнение пробирает до слез и ему хотелось бы слушать пение Александры снова и снова. Также он пообещал, что «будет биться» за эту конкурсантку. Игорь Крутой в свою очередь признался, что выступление произвело на него впечатление. Он высказал мнение, что Александра по-настоящему «переболела этой песней».
Новый выпуск проекта «Ты супер!» смотрите на НТВ и НТВ.Ru в субботу, 5 мая, в 20:00.
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