Ты супер! <sup><small>6+</small></sup>
ТВ-Эфир
Ты супер! 6+
    •  
    «Ты супер!», выпуск двенадцатый: Александра Панкратова. дети и подростки, музыка и музыканты, Ты супер, фестивали и конкурсы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Ты супер!», выпуск двенадцатый: Александра Панкратова

    «Ты супер!», выпуск двенадцатый: Александра Панкратова

    комментировать
    «Ты супер!», выпуск двенадцатый: Александра Панкратова

    «Ты супер!», выпуск двенадцатый: Александра Панкратова

    «Ты супер!», выпуск двенадцатый: Александра Панкратова

      Александра Панкратова из станицы Азовская своим первым выступлением произвела настоящий фурор. В четвертьфинале участница международного вокального конкурса «Ты супер!» попыталась повторить свой успех.

      Для четвертьфинала Александра Панкратова выбрала лиричную композицию «Чаривна скрипка». Девушка с легкостью завоевала расположение жюри, получив четыре зеленые кнопки. Судьи аплодировали конкурсантке стоя вместе с залом.

      Сергей Лазарев заявил, что ее исполнение пробирает до слез и ему хотелось бы слушать пение Александры снова и снова. Также он пообещал, что «будет биться» за эту конкурсантку. Игорь Крутой в свою очередь признался, что выступление произвело на него впечатление. Он высказал мнение, что Александра по-настоящему «переболела этой песней».





      Новый выпуск проекта «Ты супер!» смотрите на НТВ и НТВ.Ru в субботу, 5 мая, в 20:00.

      Новости по теме

      «Ты супер!»

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru