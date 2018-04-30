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    «Ты супер!», выпуск двенадцатый: Дмитрий Яковлев. дети и подростки, музыка и музыканты, Ты супер, фестивали и конкурсы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Ты супер!», выпуск двенадцатый: Дмитрий Яковлев

    «Ты супер!», выпуск двенадцатый: Дмитрий Яковлев

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    «Ты супер!», выпуск двенадцатый: Дмитрий Яковлев

    «Ты супер!», выпуск двенадцатый: Дмитрий Яковлев

    «Ты супер!», выпуск двенадцатый: Дмитрий Яковлев

      12-летний участник из города Колпашево в первом туре показал себя как настоящий артист. В четвертьфинале Дима Яковлев постарался снова удивить жюри.

      Дима Яковлев с первых секунд выступления вызвал улыбки у судей. Он задорно исполнил «Птицу счастья», очаровав судей. Сразу после выступления Виктор Дробыш вышел на сцену, чтобы пожать руку мальчику.

      Сергей Лазарев заявил, что конкурсант обладает «невозможным обаянием», и посоветовал мальчику беречь себя во время выступлений. А Игорь Крутой признался, что он не мог не нажать зеленую кнопку. Затем судьи поднялись на сцену, чтобы станцевать под дуэт Димы Яковлева и Игоря Крутого.





      Новые выступления участников проекта «Ты супер!» смотрите на НТВ и НТВ.Ru в субботу, 5 мая, в 20:00.

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