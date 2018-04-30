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    Дополнительные силы МЧС направлены в обрушившуюся шахту в Туве

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    Дополнительные силы МЧС направлены в обрушившуюся шахту в Туве

    Дополнительные силы МЧС направлены в обрушившуюся шахту в Туве

    Дополнительные силы МЧС направлены в шахту «УК Межегейуголь» в Тандинский район Тувы, где произошло обрушение.

    Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС, «дополнительно направлены два отряда из Черногорска — 21 человек и три единицы техники». Всего на месте будет работать 41 спасатель. Поиски пропавшего шахтера продолжаются. По уточненным данным, у остающегося под завалом горняка есть при себе набор самоспасения, вентиляция на шахте действует в штатном режиме.

    Из сообщения МЧС: «Поэтому не теряем надежды, на место происшествия выдвинулись два отделения ВГСЧ из Черногорска (Хакасия) и три единицы техники».

    Напомним, обрушение в шахте произошло сегодня утром. На момент ЧП в шахте находились 80 человек, 79 были выведены на поверхность. Пропавшим числится мастер участка. Следственное управление СК РФ по Республике Тува начало доследственную проверку по факту обрушения. Работа шахты остановлена.

    смотретьСК начал проверку после обрушения на шахте в Туве
    СК начал проверку после обрушения на шахте в Туве
    Вице-премьер правительства республики Александр Брокерт отметил, что обрушение произошло на шахте, где в прошлом году «был установлен рекорд по проходке». Министр топлива и энергетики республики Роман Кажин-оол прибыл на место инцидента.

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