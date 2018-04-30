Дополнительные силы МЧС направлены в обрушившуюся шахту в Туве

Дополнительные силы МЧС направлены в шахту «УК Межегейуголь» в Тандинский район Тувы, где произошло обрушение.
Как сообщили ТАСС в пресс-службе регионального ГУ МЧС, «дополнительно направлены два отряда из Черногорска — 21 человек и три единицы техники». Всего на месте будет работать 41 спасатель. Поиски пропавшего шахтера продолжаются. По уточненным данным, у остающегося под завалом горняка есть при себе набор самоспасения, вентиляция на шахте действует в штатном режиме.
Из сообщения МЧС: «Поэтому не теряем надежды, на место происшествия выдвинулись два отделения ВГСЧ из Черногорска (Хакасия) и три единицы техники».
Напомним, обрушение в шахте произошло сегодня утром. На момент ЧП в шахте находились 80 человек, 79 были выведены на поверхность. Пропавшим числится мастер участка. Следственное управление СК РФ по Республике Тува начало доследственную проверку по факту обрушения. Работа шахты остановлена.
Вице-премьер правительства республики Александр Брокерт отметил, что обрушение произошло на шахте, где в прошлом году «был установлен рекорд по проходке». Министр топлива и энергетики республики Роман Кажин-оол прибыл на место инцидента.
Из сообщения МЧС: «Поэтому не теряем надежды, на место происшествия выдвинулись два отделения ВГСЧ из Черногорска (Хакасия) и три единицы техники».
Напомним, обрушение в шахте произошло сегодня утром. На момент ЧП в шахте находились 80 человек, 79 были выведены на поверхность. Пропавшим числится мастер участка. Следственное управление СК РФ по Республике Тува начало доследственную проверку по факту обрушения. Работа шахты остановлена.
Вице-премьер правительства республики Александр Брокерт отметил, что обрушение произошло на шахте, где в прошлом году «был установлен рекорд по проходке». Министр топлива и энергетики республики Роман Кажин-оол прибыл на место инцидента.
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