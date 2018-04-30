Британские СМИ обвинили Россию в отравлении главы ВР

Издание The Telegraph опубликовало статью, в которой обвиняет российские спецслужбы в причастности к отравлению руководителя британской нефтегазовой компании BP Боба Дадли в 2008 году.
В материале отмечается, что российские власти с помощью «медленного отравления» якобы хотели сместить Боба Дадли с должности. При этом издание ссылается на показания экс-сотрудника ВР Ильи Заславского, который в свою очередь ссылается на некий «надежный источник».
Илья Заславский: «Изначально против Дадли и еще нескольких старших менеджеров стали возбуждать уголовные дела. Против них лично, а не против ВР. Дадли намекали, что ему нужно уйти, но он не сделал этого».
По данным Заславского, в итоге Дадли начали подмешивать яд в пищу. Из-за проблем со здоровьем он все же покинул Москву. А в целях безопасности он даже якобы отправился в «секретное место в Европе», а не в офис ВР в Лондоне. При этом доказать, кто именно отравил топ-менеджера ВР, невозможно, считает Заславский.
Боб Дадли покинул пост главы ТНК-ВР в декабре 2008 года. С 2010 года он является генеральным директором ВР.
Британские власти считают Россию причастной к отравлению полонием бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко в 2006 году. Кроме этого, Лондон считает Москву виновной в попытке отравления британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери в начале марта этого года. В Москве это категорически отрицают.
Илья Заславский: «Изначально против Дадли и еще нескольких старших менеджеров стали возбуждать уголовные дела. Против них лично, а не против ВР. Дадли намекали, что ему нужно уйти, но он не сделал этого».
По данным Заславского, в итоге Дадли начали подмешивать яд в пищу. Из-за проблем со здоровьем он все же покинул Москву. А в целях безопасности он даже якобы отправился в «секретное место в Европе», а не в офис ВР в Лондоне. При этом доказать, кто именно отравил топ-менеджера ВР, невозможно, считает Заславский.
Боб Дадли покинул пост главы ТНК-ВР в декабре 2008 года. С 2010 года он является генеральным директором ВР.
Британские власти считают Россию причастной к отравлению полонием бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко в 2006 году. Кроме этого, Лондон считает Москву виновной в попытке отравления британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери в Солсбери в начале марта этого года. В Москве это категорически отрицают.
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