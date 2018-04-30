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    «Ты супер!», выпуск двенадцатый: Альбина Проценко. дети и подростки, музыка и музыканты, Ты супер, фестивали и конкурсы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Ты супер!», выпуск двенадцатый: Альбина Проценко

    «Ты супер!», выпуск двенадцатый: Альбина Проценко

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    «Ты супер!», выпуск двенадцатый: Альбина Проценко

    «Ты супер!», выпуск двенадцатый: Альбина Проценко

    «Ты супер!», выпуск двенадцатый: Альбина Проценко

      Продолжается четвертьфинал второго сезона «Ты супер!». В двенадцатом выпуске первой на сцену вышла юная хабаровчанка Альбина Проценко.

      В первом туре Альбина Проценко очаровала судей, но один из членов жюри все же не нажал зеленую кнопку, чтобы девочка продолжала работать над собой. В четвертьфинале конкурсантка исполнила песню «Долетай».

      Девочка получила три зеленые кнопки. Игорь Крутой назвал ее исполнение искренним и отметил, что верхнюю ноту она взяла «очень вкрадчиво, при этом эмоционально и натурально волнительно».

      Сергей Лазарев — единственный из членов жюри, не давший участнице зеленый свет в четвертьфинале. Он признал, что выступление ему понравилось, но песню, которую выбрала конкурсантка, он считает неподходящей для конкурсов. Альбина приняла его критику и в ответ сказала артисту, что является поклонницей его творчества. В результате смущенный Лазарев нажал зеленую кнопку.





      Новый выпуск «Ты супер!» смотрите на НТВ и НТВ.Ru в субботу, 5 мая, в 20:00.

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