«Дачемобиль»: как правильно и безопасно перевозить вещи в машине

Как только не возят свой скарб дачники и путешественники: и в салоне, и на крыше, и в прицепе.
Покупать прицеп или багажник на крышу ради одной поездки в год невыгодно. Бережливые дачники забивают машину под завязку и сильно рискуют.
Денис Загарин, директор Центра испытаний ФГУП «НАМИ»: «Те приспособления, которые продаются в автомагазинах, — так называемые сетки или резиновые жгуты, — не смогут удержать предметы при аварии, потому что момент инерции очень большой».
Кроме того, от перегруза увеличивается тормозной путь, портится подвеска и взрываются шины.
Опытные путешественники советуют убирать все мелкие предметы в коробки или сумки, а сетки использовать только для легких вещей. Жилет и аптечку нужно держать в салоне, а не в багажнике. Например, в кармане переднего сиденья.
Огнетушитель и знак аварийной остановки положите в багажник, но с краю. Тяжелое кладите вниз, легкое сверху. Не забивайте салон выше спинок передних сидений: они могут не выдержать нагрузки при ударе и припечатают водителя к рулю. Если нет стяжного ремня, можно использовать даже штатный ремень безопасности.
Программа «Главная дорогая» провела краш-тесты с загруженными до отказа машинами. Результаты и советы — в сюжете.
Денис Загарин, директор Центра испытаний ФГУП «НАМИ»: «Те приспособления, которые продаются в автомагазинах, — так называемые сетки или резиновые жгуты, — не смогут удержать предметы при аварии, потому что момент инерции очень большой».
Кроме того, от перегруза увеличивается тормозной путь, портится подвеска и взрываются шины.
Опытные путешественники советуют убирать все мелкие предметы в коробки или сумки, а сетки использовать только для легких вещей. Жилет и аптечку нужно держать в салоне, а не в багажнике. Например, в кармане переднего сиденья.
Огнетушитель и знак аварийной остановки положите в багажник, но с краю. Тяжелое кладите вниз, легкое сверху. Не забивайте салон выше спинок передних сидений: они могут не выдержать нагрузки при ударе и припечатают водителя к рулю. Если нет стяжного ремня, можно использовать даже штатный ремень безопасности.
Программа «Главная дорогая» провела краш-тесты с загруженными до отказа машинами. Результаты и советы — в сюжете.
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