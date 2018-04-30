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    «Дачемобиль»: как правильно и безопасно перевозить вещи в машине. автомобили, Главная дорога. Лаборатория. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Дачемобиль»: как правильно и безопасно перевозить вещи в машине

    «Дачемобиль»: как правильно и безопасно перевозить вещи в машине

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    «Дачемобиль»: как правильно и безопасно перевозить вещи в машине

    «Дачемобиль»: как правильно и безопасно перевозить вещи в машине

    «Дачемобиль»: как правильно и безопасно перевозить вещи в машине

      Как только не возят свой скарб дачники и путешественники: и в салоне, и на крыше, и в прицепе.

      Покупать прицеп или багажник на крышу ради одной поездки в год невыгодно. Бережливые дачники забивают машину под завязку и сильно рискуют.

      Денис Загарин, директор Центра испытаний ФГУП «НАМИ»: «Те приспособления, которые продаются в автомагазинах, — так называемые сетки или резиновые жгуты, — не смогут удержать предметы при аварии, потому что момент инерции очень большой».

      Кроме того, от перегруза увеличивается тормозной путь, портится подвеска и взрываются шины.

      Опытные путешественники советуют убирать все мелкие предметы в коробки или сумки, а сетки использовать только для легких вещей. Жилет и аптечку нужно держать в салоне, а не в багажнике. Например, в кармане переднего сиденья.

      Огнетушитель и знак аварийной остановки положите в багажник, но с краю. Тяжелое кладите вниз, легкое сверху. Не забивайте салон выше спинок передних сидений: они могут не выдержать нагрузки при ударе и припечатают водителя к рулю. Если нет стяжного ремня, можно использовать даже штатный ремень безопасности.

      Программа «Главная дорогая» провела краш-тесты с загруженными до отказа машинами. Результаты и советы — в сюжете.

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