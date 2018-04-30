Стартовал фотоконкурс ПМЭФ-2018

Чтобы принять в нем участие, необходимо в период с 30 апреля по 26 мая делиться в Instagram своими фотографиями с места проведения форума и красотами Санкт-Петербурга под хештегом #фотоконкурсПМЭФ.6 июня в официальном аккаунте ПМЭФ будут выложены работы трех победителей, которым будут вручены сувениры и призы.