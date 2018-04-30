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    Стартовал фотоконкурс ПМЭФ-2018

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    Стартовал фотоконкурс ПМЭФ-2018

    Стартовал фотоконкурс <nobr>ПМЭФ-2018</nobr>

    30 апреля стартовал фотоконкурс, посвященный подготовке и проведению Петербургского
    международного экономического форума.

    Чтобы принять в нем участие, необходимо в период с 30 апреля по 26 мая делиться в Instagram своими фотографиями с места проведения форума и красотами Санкт-Петербурга под хештегом #фотоконкурсПМЭФ.

    6 июня в официальном аккаунте ПМЭФ будут выложены работы трех победителей, которым будут вручены сувениры и призы.

    Дорогие подписчики! 30 апреля стартует фотоконкурс, посвященный подготовке и проведению Петербургского международного экономического форума. В период с 30 апреля по 26 мая делитесь в Instagram своими фотографиями с места проведения Форума и красотами города Санкт-Петербурга под хэштегом #фотоконкурсПМЭФ. 6 июня в официальном аккаунте ПМЭФ будут выложены работы трех победителей, которым будут вручены сувениры и призы. Условия участия: 1. Вы должны быть подписаны на наш Instagram: https://www.instagram.com/forumspbru/ 2. Сделать репост этого поста о конкурсе в свой профиль Instagram. 3. На время конкурса ваши профили должны быть открытыми (чтобы конкурсную фотографию могли увидеть все желающие). Фотографии не должны содержать угрозы каких-либо действий, оскорбления чести и достоинства каких-либо лиц, клевету, элементов эротики, насилия либо элементов, которые могут стать причиной возбуждения социальной, расовой, национальной или религиозной розни. Не должны побуждать к ненависти или неприязни по отношению к какой-либо группе лиц или к какому-либо лицу и во всех отношениях должны соответствовать теме и духу конкурса.

    Публикация от ПМЭФ (@forumspbru)

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