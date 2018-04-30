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    Летевший из Москвы в Гюмри самолет сел в Минводах из-за курильщика на борту

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    Летевший из Москвы в Гюмри самолет сел в Минводах из-за курильщика на борту

    Летевший из Москвы в Гюмри самолет сел в Минводах <nobr>из-за</nobr> курильщика на борту

    Самолет, следовавший рейсом из Москвы в Гюмри, был вынужден совершить посадку в аэропорту Минеральных Вод из-за пассажира, закурившего во время полета.

    Командир экипажа обратился через диспетчера за помощью к сотрудникам транспортной полиции. Он сообщил, что во время полета из Москвы в Гюмри один из пассажиров — 44-летний мужчина — закурил на борту. По этой причине было принято решение совершить посадку в Минеральных Водах, передает ТАСС.

    В результате нарушителя сняли с рейса и доставили в линейное отделение полиции, где в отношении него составили протокол об административном нарушении.

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