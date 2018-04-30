В горах Италии нашли тело предполагаемой туристки из России

В
северо-западной области Валле-д’Аоста на границе со Швейцарией итальянские спасатели обнаружили в горном массиве Монте-Роза тело женщины.
По данным местных СМИ, погибшей может быть пропавшая в минувшую субботу туристка, предположительно, из России. Поиски женщины начались накануне. От нее с вечера субботы не поступало никаких сведений, передает ТАСС
Известно, что туристка собиралась совершить прогулку на высокогорье на снегоступах. Но, судя по всему, она сбилась с пути и заблудилась.
В горах непростые метеоусловия. Непогода осложняла поиски. Пока спасателям не удалось забрать тело погибшей.
В генконсульстве РФ в Милане получили информацию об этом инциденте и проверяют сведения о гражданстве погибшей.
Известно, что туристка собиралась совершить прогулку на высокогорье на снегоступах. Но, судя по всему, она сбилась с пути и заблудилась.
В горах непростые метеоусловия. Непогода осложняла поиски. Пока спасателям не удалось забрать тело погибшей.
В генконсульстве РФ в Милане получили информацию об этом инциденте и проверяют сведения о гражданстве погибшей.
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