СК начал проверку после обрушения на шахте в Туве

Следователи проводят доследственную проверку по факту обрушения на шахте в Тандинском районе Республики Тува.
Как сообщили ТАСС в региональном СУ СК РФ, «в управление поступило сообщение об обрушении на шахте, на место выехала следственно-оперативная группа, начата проверка». В ведомстве отметили, что, по имеющейся у следователей информации, в результате инцидента пострадал один человек.
Из сообщения СУ СК по Республике Тува: «Эта информация предварительная, она уточняется, решение о возбуждении уголовного дела пока не принято».
ЧП на шахте произошло в понедельник. На момент обрушения в шахте находились 80 человек, 79 были выведены на поверхность. Пропавшим числится мастер участка, его поиск ведут порядка 20 горноспасателей. По информации администрации района, обрушение произошло на глубине порядка 150 метров.
Глава Тувы Шолбан Кара-оол выразил надежду на спасение человека, оставшегося под завалами.
Вице-премьер правительства республики Александр Брокерт сообщил в свою очередь, что работа шахты остановлена.
Из сообщения СУ СК по Республике Тува: «Эта информация предварительная, она уточняется, решение о возбуждении уголовного дела пока не принято».
ЧП на шахте произошло в понедельник. На момент обрушения в шахте находились 80 человек, 79 были выведены на поверхность. Пропавшим числится мастер участка, его поиск ведут порядка 20 горноспасателей. По информации администрации района, обрушение произошло на глубине порядка 150 метров.
Глава Тувы Шолбан Кара-оол выразил надежду на спасение человека, оставшегося под завалами.
Вице-премьер правительства республики Александр Брокерт сообщил в свою очередь, что работа шахты остановлена.
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