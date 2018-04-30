В Амурской области стабилизировалась ситуация с природными пожарами

За минувшие сутки спасатели ликвидировали в регионе 16 очагов возгорания. Об этом заявил глава МЧС Владимир Пучков.
Сейчас с огнем борются больше 100 человек. К тушению подключили вертолеты Восточного военного округа. Машины работают в труднодоступных районах в условиях ветра и сильной задымленности.
Для борьбы с пожарами задействовали и тяжелую авиацию. Самолет Бе-200 сбрасывает воду на горящие участки. В деревнях и дачных поселках области планируют сформировать мобильные бригады, которые будут проводить противопожарные рейды.
Для борьбы с пожарами задействовали и тяжелую авиацию. Самолет Бе-200 сбрасывает воду на горящие участки. В деревнях и дачных поселках области планируют сформировать мобильные бригады, которые будут проводить противопожарные рейды.
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