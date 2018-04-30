Еда живая и мёртвая <sup><small>12+</small></sup>
ТВ-Эфир
Еда живая и мёртвая 12+
    •  
    В Амурской области стабилизировалась ситуация с природными пожарами. Амурская область, МЧС, лесные пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Амурской области стабилизировалась ситуация с природными пожарами

    В Амурской области стабилизировалась ситуация с природными пожарами

    комментировать
    В Амурской области стабилизировалась ситуация с природными пожарами

    В Амурской области стабилизировалась ситуация с природными пожарами

    В Амурской области стабилизировалась ситуация с природными пожарами

      За минувшие сутки спасатели ликвидировали в регионе 16 очагов возгорания. Об этом заявил глава МЧС Владимир Пучков.

      Сейчас с огнем борются больше 100 человек. К тушению подключили вертолеты Восточного военного округа. Машины работают в труднодоступных районах в условиях ветра и сильной задымленности.

      Для борьбы с пожарами задействовали и тяжелую авиацию. Самолет Бе-200 сбрасывает воду на горящие участки. В деревнях и дачных поселках области планируют сформировать мобильные бригады, которые будут проводить противопожарные рейды.

      Новости по теме

      Лесные и степные пожары в России

      Все новости по теме

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru