Неизвестные устроили стрельбу у бильярдного клуба на Кубани

Сотрудники полиции проводят проверку в связи с тем, что около бильярдного клуба в городе Армавир Краснодарского края произошла стрельба.

По информации ГУ МВД по региону, по предварительным данным, между группой молодых людей произошел конфликт на бытовой почве.



Из сообщения ГУ МВД по Краснодарскому краю: «В результате было произведено несколько выстрелов из травматического пистолета в припаркованный автомобиль Mercedes».



Уточняется, что в настоящее время полиция проводит проверку, разыскивает участников конфликта. По имеющейся информации, в результате происшествия никто не пострадал.