В Эстонии намерены общаться с Россией с позиции силы

Глава МИД Эстонии Свен Миксер считает, что Запад должен вести диалог с РФ с позиции силы и придерживаться единства.
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По словам главы эстонской дипломатии, общаться с Москвой необходимо, однако делать это нужно с «позиции силы, единства и решимости». Свен Миксер объяснил это тем, что любой признак колебания Кремль расценит как «слабость, которой следует воспользоваться».
Кроме того, чиновник обвинил Россию в участии в военной операции на Украине, сообщает РИА Новости.
Свен Миксер, министр иностранных дел Эстонии: «Мы видели, как Россия начала две военных операции против своих соседей в течение десяти лет: в 2008 году против Грузии и совсем недавно против Украины. Если задуматься, то это очень пугающий пример. В Европе XXI века вы наблюдаете страну, которая использует армию для достижения своих политических целей без особых колебаний».
Киев и Запад ранее неоднократно утверждали, что Москва якобы вмешивается в дела Украины. Россия эти обвинения отрицает и называет их неприемлемыми. В Москве неоднократно заявляли, что наша страна не является стороной внутриукраинского конфликта и не имеет отношения к событиям, происходящим на юго-востоке.
Кроме того, чиновник обвинил Россию в участии в военной операции на Украине, сообщает РИА Новости.
Свен Миксер, министр иностранных дел Эстонии: «Мы видели, как Россия начала две военных операции против своих соседей в течение десяти лет: в 2008 году против Грузии и совсем недавно против Украины. Если задуматься, то это очень пугающий пример. В Европе XXI века вы наблюдаете страну, которая использует армию для достижения своих политических целей без особых колебаний».
Киев и Запад ранее неоднократно утверждали, что Москва якобы вмешивается в дела Украины. Россия эти обвинения отрицает и называет их неприемлемыми. В Москве неоднократно заявляли, что наша страна не является стороной внутриукраинского конфликта и не имеет отношения к событиям, происходящим на юго-востоке.
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