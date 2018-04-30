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    Обрушение произошло на шахте в Туве

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    • Фото: Кирилл Суворов / vk.com
    Обрушение произошло на шахте в Туве

    Обрушение произошло на шахте в Туве

    Обрушение произошло на шахте в Туве
  • Фото: Кирилл Суворов / vk.com

    • Обрушение произошло в шахте «УК Межегейуголь» в Тандинском районе Республики Тува.

    Как сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС, «в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение по факту обрушения в шахте ООО „УК Межегейуголь“ в Тандинском районе».

    На месте обрушения работает 21 человек, в том числе 15 сотрудников МЧС. Информация об оставшихся под завалами уточняется. Между тем, как сообщили ТАСС в районной Единой дежурно-диспетчерской службе, под завалами остается один человек.

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