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    Фотохудожник из Чечни покорил соцсети уникальными горными пейзажами. Интернет, Северный Кавказ, Чечня, горы, фото. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВФотохудожник из Чечни покорил соцсети уникальными горными пейзажами

    Фотохудожник из Чечни покорил соцсети уникальными горными пейзажами

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    Фотохудожник из Чечни покорил соцсети уникальными горными пейзажами

    Фотохудожник из Чечни покорил соцсети уникальными горными пейзажами

    Фотохудожник из Чечни покорил соцсети уникальными горными пейзажами

      Фотограф из Чечни покорил соцсети. Молодой человек проходит десятки километров, ночует на склонах гор, несколько дней ждет хорошей погоды — и все ради удачного снимка. Уникальные фотографии набирают тысячи лайков и заставляют жителей республики по-новому взглянуть на родную природу.

      Один щелчок фотоаппарата — и обледенелые шапки гор уже в Instagram. «Седые вершины горной Чечни» — так известный чеченский фотограф Абдуллах Берсаев подписал свою работу. Теперь дело за подписчиками.

      Абдуллах Берсаев, фотограф: «Минут пять назад мы загрузили фотографию, и сейчас порядка ста лайков набрала эта фотография и десять комментариев».

      Ближе к вечеру активность интернет-пользователей гораздо выше, и этот снимок за сутки может набрать больше двух тысяч голосов. Личный блог дает автору представление о вкусах подписчиков. Фотографии, набравшие наибольшее число лайков, Абдуллах хранит в отдельной папке. За новыми впечатлениями снова в горы.

      Чтобы сделать редкий кадр, Абдуллах Берсаев проходит десятки километров по диким тропам и ущельям, пересекает холодную реку и несколько дней выжидает погоду. В архиве у него тысячи фотографий, историю каждой запоминает надолго. Многие уже и не повторить. Там, где вчера были тропинки, сегодня асфальтированные дороги. И только звездное небо и Кавказские горы неизменны. Они стабильно пользуются популярностью у интернет-подписчиков.

      Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Фатимы Дадаевой.

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