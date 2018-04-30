Фотохудожник из Чечни покорил соцсети уникальными горными пейзажами

Фотограф из Чечни покорил соцсети. Молодой человек проходит десятки километров, ночует на склонах гор, несколько дней ждет хорошей погоды — и все ради удачного снимка. Уникальные фотографии набирают тысячи лайков и заставляют жителей республики по-новому взглянуть на родную природу.

Один щелчок фотоаппарата — и обледенелые шапки гор уже в Instagram. «Седые вершины горной Чечни» — так известный чеченский фотограф Абдуллах Берсаев подписал свою работу. Теперь дело за подписчиками.



Абдуллах Берсаев, фотограф: «Минут пять назад мы загрузили фотографию, и сейчас порядка ста лайков набрала эта фотография и десять комментариев».



Ближе к вечеру активность интернет-пользователей гораздо выше, и этот снимок за сутки может набрать больше двух тысяч голосов. Личный блог дает автору представление о вкусах подписчиков. Фотографии, набравшие наибольшее число лайков, Абдуллах хранит в отдельной папке. За новыми впечатлениями снова в горы.



Чтобы сделать редкий кадр, Абдуллах Берсаев проходит десятки километров по диким тропам и ущельям, пересекает холодную реку и несколько дней выжидает погоду. В архиве у него тысячи фотографий, историю каждой запоминает надолго. Многие уже и не повторить. Там, где вчера были тропинки, сегодня асфальтированные дороги. И только звездное небо и Кавказские горы неизменны. Они стабильно пользуются популярностью у интернет-подписчиков.



Подробности — в сюжете корреспондента НТВ Фатимы Дадаевой.