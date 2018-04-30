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    На фасаде «Манежа» покажут фильмы о российских городах-героях. Великая Отечественная война, День Победы, Манежная площадь, история. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВНа фасаде «Манежа» покажут фильмы о российских городах-героях

    На фасаде «Манежа» покажут фильмы о российских городах-героях

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    На фасаде «Манежа» покажут фильмы о российских <nobr>городах-героях</nobr>

    На фасаде «Манежа» покажут фильмы о российских городах-героях

    На фасаде «Манежа» покажут фильмы о российских <nobr>городах-героях</nobr>

      В центре Москвы расскажут историю российских городов-героев. Минувшим вечером фрагменты картин показали журналистам.

      Всего их будет девять. Кадры с помощью проектора выведут на фасад «Манежа». Среди прочего зрители увидят фильмы о блокадном Ленинграде и сражениях за Сталинград.

      Все картины выполнены с использованием технологии видеомэппинга: она позволяет задействовать детали здания, на которые проецируется изображение. Как рассказали авторы, работа над сценарием фильмов шла несколько месяцев. В основу всех сюжетов легли реальные истории.

      Показ фильмов на фасаде Манежа пройдет с 1 по 11 мая. Начало сеанса — в 21:00.

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