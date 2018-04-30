На фасаде «Манежа» покажут фильмы о российских городах-героях

В центре Москвы расскажут историю российских городов-героев . Минувшим вечером фрагменты картин показали журналистам.

Всего их будет девять. Кадры с помощью проектора выведут на фасад «Манежа». Среди прочего зрители увидят фильмы о блокадном Ленинграде и сражениях за Сталинград.



Все картины выполнены с использованием технологии видеомэппинга: она позволяет задействовать детали здания, на которые проецируется изображение. Как рассказали авторы, работа над сценарием фильмов шла несколько месяцев. В основу всех сюжетов легли реальные истории.



Показ фильмов на фасаде Манежа пройдет с 1 по 11 мая. Начало сеанса — в 21:00.