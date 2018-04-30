В Ростовской области все чаще заводят в качестве домашних питомцев крокодилов

Ростовская область вошла в тройку регионов, где в качестве домашних животных все чаще покупают крокодилов. Пальма первенства, разумеется, у Москвы и Санкт-Петербурга , но ростовчане не отстают и с готовностью выкладывают за таких питомцев сотни тысяч рублей.

Неожиданное лидерство: Ростов-на-Дону — в тройке городов, где сильно любят крокодилов. Относительно небольших, но все-таки, живых, не игрушечных. В Дону рептилии не водятся, если выпустить, зимой не выживут. Проанализировали данные интернет — продаж и выяснили, что после Москвы и Петербурга больше всего крокодилов покупают в Ростове-на-Дону.



Проверить эти данные не так просто. Настоящие любители экзотики, чаще — люди состоятельные. У кого-то дома не только крокодилы, целые зоопарки. Но афишировать свое увлечение такие люди не спешат.



Крокодиловый кайман. Звезда интернет-торговли. Когда он маленький, стоит дешевле породистого щенка. Размерами между хомячком и котенком. Кормить можно раз в две недели. Держать в террариуме. И не нужно гулять.



Гена, как и положено, зеленый и плоский. Работает крокодилом, только не в зоопарке, а в исправительной колонии. Ему пора создавать семью. Никто не проверял, но все уверены, Гена — самец.



Владимир Галкин, начальник отряда отдела по воспитательной работе с осужденными ИК-15 ГУ ФСИН Ростовской области: «Мы предполагаем, что да. У нас колония мужская, поэтому…»



Этого каймана колонии подарили. За ним старательно ухаживают, хотя среди персонала и осужденных нет ни одного зоолога. Кормят, меняют воду, летом выносят на солнышко. Сложно сказать, привязался ли он к людям , крокодил — не собака, но люди к нему привязаны. Гена вырос за решеткой. Он здесь — семь лет. Вполне себе срок.



Подробнее в материале корреспондента НТВ Святослава Гордина.