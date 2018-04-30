Лидер армянской оппозиции призвал воздержаться от протестов до переговоров в парламенте

В Ереване после двухдневного перерыва возобновились акции протеста. Накануне вечером многотысячная колонна демонстрантов во главе с лидером оппозиционеров Николом Пашиняном отправилась с площади Франции по центральным улицам города.
Шествие завершилось на площади Республики, где активисты провели митинг. Пашинян призвал соратников не устраивать акций протеста до сегодняшнего вечера. За это время он планирует провести переговоры в парламенте о своем выдвижении на пост премьер-министра страны. Окончательно этот вопрос рассмотрят 1 мая.
Пашинян пока является единственным кандидатом, однако для того, чтобы стать главой кабмина, ему нужны голоса не только оппозиционных депутатов, но и правящей республиканской партии.
Пашинян пока является единственным кандидатом, однако для того, чтобы стать главой кабмина, ему нужны голоса не только оппозиционных депутатов, но и правящей республиканской партии.
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