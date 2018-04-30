В пригороде Дамаска семья воссоединилась впервые за 5 лет

Специальный корреспондент НТВ Алексей Ивлиев стал свидетелем счастливого воссоединения целой семьи в пригороде Дамаска. Домой вернулась женщина, которая пропала 5 лет назад во время боевых действий. С тех пор о ее судьбе никто ничего не знал.

В родной Думе Хулюд с сыном оказалась впервые за пять лет. Все вроде и знакомо, и все неузнаваемо — все в руинах. Пять лет назад Хулюд вместе с двумя сыновьями и родителями поехала в поликлинику к врачам — специалистам, которых не было в местной больнице. Родители вернулись в Думу, а когда два часа спустя попыталась вернуться домой и женщина с детьми, выяснилось, что дорогу между Дамаском и Восточной Гутой перекрыли боевики. Мужа и старшего сына Хулюд увели куда-то боевики, и с той поры о их судьбе ничего неизвестно.



Уже дома за столом Хулюд и родители делятся новостями об остальных членах семьи. Хулюд рассказывает о том, как, оказавшись совсем без денег и крыши над головой, поехала с сыновьями в лагерь беженцев в промышленной зоне Адра, как там помогала сирийским властям распределять гуманитарную помощь, и как один из сыновей умер от инфекции. А отец в свою очередь рассказал Хулюд о то, что поиски ее мужа и старшего сына были безрезультатными, об ужасных условиях жизни под боевиками.



Подробности — в сюжете.