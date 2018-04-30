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    Власти Сирии договорились о выводе боевиков из южной части Дамаска. Сирия, войны и вооруженные конфликты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВласти Сирии договорились о выводе боевиков из южной части Дамаска

    Власти Сирии договорились о выводе боевиков из южной части Дамаска

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    Власти Сирии договорились о выводе боевиков из южной части Дамаска

    Власти Сирии договорились о выводе боевиков из южной части Дамаска

      Властям Сирии удалось договориться о выводе боевиков из южной части Дамаска в обмен на освобождение мирных жителей.

      Речь идет почти о 5000 человек, которые живут в окруженных террористами шиитских городах. Согласно договоренностям, экстремисты должны отпустить почти 90 заложников. Как отмечает агентство SANA, реализация соглашения начнется уже сегодня. Вывод боевиков с юга Дамаска и эвакуацию мирных жителей планируют завершить до середины мая, когда начнется священный для мусульман месяц Рамадан.

      Тем временем позиции сирийских войск в окрестностях городов Хама и Алеппо подверглись ракетным ударам. Как сообщил правительственный телеканал «Сурия», были атакованы армейские склады оружия. Там возник сильный пожар. Ракеты также разорвались на военном аэродроме к востоку от Алеппо рядом с международным аэропортом. Данные о потерях пока не поступали, информации о том, кто совершил это нападение, также нет. Канал Sky News Arabia сообщил, что ракетной атаке подверглись не только позиции сирийской армии, но и проиранских вооруженных формирований, которые воюют на стороне Дамаска.

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