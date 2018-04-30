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    В Афганистане прогремели несколько взрывов

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    В Афганистане прогремели несколько взрывов

    В Афганистане прогремели несколько взрывов

    В Кабуле не менее семи человек погибли в результате терактов, пострадали более 20. Точное число погибших и пострадавших в результате серии взрывов устанавливается.

    Первый взрыв в столице Афганистана прогремел в понедельник рано утром. Как передают местные СМИ, жертвами взрыва, осуществленного террористом смертником на мотоцикле, стали не менее 4 человек, пятеро получили ранения.

    Второй взрыв прогремел спустя некоторое время. По предварительным данным, пострадали журналисты.

    Кроме того, мина взорвалась на дороге в провинции Нангархар на востоке страны. Погиб полицейский, пять человек получили ранения, в том числе заместитель губернатора округа Бесад, сообщает РИА Новости.

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