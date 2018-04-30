В Афганистане прогремели несколько взрывов

В Кабуле не менее семи человек погибли в результате терактов, пострадали более 20. Точное число погибших и пострадавших в результате серии взрывов устанавливается.
Первый взрыв в столице Афганистана прогремел в понедельник рано утром. Как передают местные СМИ, жертвами взрыва, осуществленного террористом смертником на мотоцикле, стали не менее 4 человек, пятеро получили ранения.
Второй взрыв прогремел спустя некоторое время. По предварительным данным, пострадали журналисты.
Кроме того, мина взорвалась на дороге в провинции Нангархар на востоке страны. Погиб полицейский, пять человек получили ранения, в том числе заместитель губернатора округа Бесад, сообщает РИА Новости.
Второй взрыв прогремел спустя некоторое время. По предварительным данным, пострадали журналисты.
Кроме того, мина взорвалась на дороге в провинции Нангархар на востоке страны. Погиб полицейский, пять человек получили ранения, в том числе заместитель губернатора округа Бесад, сообщает РИА Новости.
Комментарии