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    В Индонезии 2 человека пострадали в результате жесткой посадки самолета. Индонезия, авиационные катастрофы и происшествия, самолеты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Индонезии 2 человека пострадали в результате жесткой посадки самолета

    В Индонезии 2 человека пострадали в результате жесткой посадки самолета

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    • Фото: @aviatren / twitter.com
    В Индонезии 2 человека пострадали в результате жесткой посадки самолета

    В Индонезии 2 человека пострадали в результате жесткой посадки самолета

    В Индонезии 2 человека пострадали в результате жесткой посадки самолета
    • Фото: @aviatren / twitter.com

      • Лайнер индонезийской авиакомпании Lion Air при посадке на Суматре выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

      Как передает ТАСС, два человека получили ранения в результате жесткой посадки Boeing 737 в аэропорту города Горонтало на индонезийском острове Суматра.

      На борту лайнера находились 174 пассажира и 7 членов экипажа. Двоим людям потребовалась медицинская помощь, их доставили в больницу.

      Представители лоукостера отметили, что лайнер выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в условиях крайне плохой видимости и сильного дождя. Пожара на борту не возникло.

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