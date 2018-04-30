В Индонезии 2 человека пострадали в результате жесткой посадки самолета

Лайнер индонезийской авиакомпании Lion Air при посадке на Суматре выкатился за пределы
взлетно-посадочной полосы.
Как передает ТАСС, два человека получили ранения в результате жесткой посадки Boeing 737 в аэропорту города Горонтало на индонезийском острове Суматра.
На борту лайнера находились 174 пассажира и 7 членов экипажа. Двоим людям потребовалась медицинская помощь, их доставили в больницу.
Представители лоукостера отметили, что лайнер выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в условиях крайне плохой видимости и сильного дождя. Пожара на борту не возникло.
На борту лайнера находились 174 пассажира и 7 членов экипажа. Двоим людям потребовалась медицинская помощь, их доставили в больницу.
Представители лоукостера отметили, что лайнер выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в условиях крайне плохой видимости и сильного дождя. Пожара на борту не возникло.
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