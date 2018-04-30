В Приамурье ликвидирован масштабный пожар в Хинганском заповеднике

Две недели потребовались на ликвидацию природного пожара в Хинганском заповеднике. Биологи рассказали о состоянии животных и птиц.
Вячеслав Кастрикин, замдиректора Хинганского заповедника: «Огонь прошел в общей сложности 37 тысяч гектаров, из которых 13 тысяч — это лесная территория. Пожар затронул горное Хинганское и равнинное Лебединское лесничества. Ущерб животному миру наверняка причинен, но средние и крупные животные смогли уйти. Пожар низовой, поэтому мог затронуть беспозвоночных и мышевидных».
Пожар пришел на территорию Хинганского заповедника 16 апреля. К борьбе с огнем привлекали самолеты Бе-200. Руководство заповедника выражает надежду на то, что популяция редких птиц не понесла существенного ущерба в связи с пожаром.
Вячеслав Кастрикин: «К границам хвойных лесов огонь не дошел, прошел часть дубовых, но затронул только верхний слой листвы: почва еще сырая, мерзлая. Гнезда дальневосточных аистов обработаны от пожаров, японские и даурские журавли еще не приступили к кладке, у птиц есть время успеть в этом сезоне повторно отложить яйца».
В Хинганском заповеднике гнездятся занесенные в Красную книгу России черный и японский журавли, напоминает РИА Новости.
Пожар пришел на территорию Хинганского заповедника 16 апреля. К борьбе с огнем привлекали самолеты Бе-200. Руководство заповедника выражает надежду на то, что популяция редких птиц не понесла существенного ущерба в связи с пожаром.
Вячеслав Кастрикин: «К границам хвойных лесов огонь не дошел, прошел часть дубовых, но затронул только верхний слой листвы: почва еще сырая, мерзлая. Гнезда дальневосточных аистов обработаны от пожаров, японские и даурские журавли еще не приступили к кладке, у птиц есть время успеть в этом сезоне повторно отложить яйца».
В Хинганском заповеднике гнездятся занесенные в Красную книгу России черный и японский журавли, напоминает РИА Новости.
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