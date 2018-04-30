Глава МИД Китая посетит КНДР

Министр иностранных дел Китая отправится в Северную Корею с визитом по приглашению своего коллеги из КНДР.
Как передает информагентство «Рёнхап»,
министр иностранных дел КНР Ван И посетит КНДР с визитом уже на этой неделе.
Из заявления МИД Китая: «Министр Ван И посетит Северную Корею по приглашению своего северокорейского коллеги Ли рн Хо. Визит министра в Пхеньян продлится со среды по четверг».
Во внешнеполитическом ведомстве КНР подчеркнули, что визит состоится в преддверии встречи лидера КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа, которая может состояться в конце мая или начале июня, цитирует ТАСС.
Напомним, 27 апреля состоялась историческая встреча лидера КНДР Ким Чен Ына и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина. Стороны подписали декларацию о мире и заявили о намерении совместно добиваться полной денуклеаризации Корейского полуострова.
Для расширения сотрудничества и чтобы избежать неразберихи при планировании совместных мероприятий лидер КНДР Ким Чен Ын предложил обеим странам «сверить часы» и установить на Корейском полуострове единое время. Для этого 5 мая в Северной Корее передвинут стрелки всех часов на 30 минут вперед.
министр иностранных дел КНР Ван И посетит КНДР с визитом уже на этой неделе.
Из заявления МИД Китая: «Министр Ван И посетит Северную Корею по приглашению своего северокорейского коллеги Ли рн Хо. Визит министра в Пхеньян продлится со среды по четверг».
Во внешнеполитическом ведомстве КНР подчеркнули, что визит состоится в преддверии встречи лидера КНДР Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа, которая может состояться в конце мая или начале июня, цитирует ТАСС.
Напомним, 27 апреля состоялась историческая встреча лидера КНДР Ким Чен Ына и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина. Стороны подписали декларацию о мире и заявили о намерении совместно добиваться полной денуклеаризации Корейского полуострова.
Для расширения сотрудничества и чтобы избежать неразберихи при планировании совместных мероприятий лидер КНДР Ким Чен Ын предложил обеим странам «сверить часы» и установить на Корейском полуострове единое время. Для этого 5 мая в Северной Корее передвинут стрелки всех часов на 30 минут вперед.
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