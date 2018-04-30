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    Сотни мигрантов собрались на границе Мексики, чтобы просить убежища в США. Латинская Америка, Мексика, США, Трамп Дональд, граница, мигранты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВСотни мигрантов собрались на границе Мексики, чтобы просить убежища в США

    Сотни мигрантов собрались на границе Мексики, чтобы просить убежища в США

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    • Фото: Reuters © 2018, Lucy Nicholson
    Сотни мигрантов собрались на границе Мексики, чтобы просить убежища в США

    Сотни мигрантов собрались на границе Мексики, чтобы просить убежища в США

    Сотни мигрантов собрались на границе Мексики, чтобы просить убежища в США
    • Фото: Reuters © 2018, Lucy Nicholson

      • Сотни жителей Центральной Америки прибыли на мексиканскую границу, чтобы в пику Трампу официально попросить убежища в США.

      Как сообщает Associated Press, в акции, призванной бросить вызов политике сокращения притока мигрантов, проводимой администрацией президента Дональда Трампа, принимают участие несколько сотен человек. Первые семьи жителей беднейших стран Центральной Америки прибыли в мексиканский город Тихуана еще во вторник, с тех пор число участников акции возросло.

      По сведениям MSNBC, сейчас на границе между мексиканским городом Тихуана и американским городом Сан-Диего находятся порядка 400 человек. Они намерены демонстративно и официально попросить убежища на территории Соединенных Штатов, заполнив необходимые заявления на КПП.

      У ограждения между двумя государствами также собрались десятки сочувствующих мигрантам мексиканцев и американцев, представители правозащитных организаций и журналисты.

      Фотографии с места событий вызвали серьезную полемику в соцсетях и СМИ.




      Гуманитарная акция под названием «Крестный путь мигранта» проводится с 2010 года. Она призвана привлечь внимание к проблемам выходцев из латиноамериканских стран, которые при попытке добраться до территории США через Мексику нередко становятся жертвами преступных группировок или торговцев людьми.

      Президент США Дональд Трамп 23 апреля заявил, что приказал Министерству внутренней безопасности не пропускать караваны людей на территорию Соединенных Штатов и пригрозил властям Мексики, что ужесточение мер борьбы с нелегальной миграцией может стать условием заключения нового Соглашения о североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА).

      Напомним, иммиграционная реформа была одним из главных предвыборных обещаний Трампа. Он также заявлял, что построит стену на границе с Мексикой, чтобы остановить поток мигрантов, а также выступал за отмену лотереи грин-карт. Мультимиллиардер регулярно допускает весьма жесткие высказывания по вопросу прибытия в страну мигрантов.

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