Пучков: в Приморье усилят группировку по тушению природных пожаров

Глава МЧС РФ отметил, что обстановка в Приморье улучшилась, но распорядился усилить группировку по борьбе с лесными пожарами.
Владимир Пучков, глава МЧС России: «Принято решение об усилении группировки сил по тушению пожаров».
Как передает РИА Новости, на совместном выездном заседании рабочей группы правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям и комиссии по ЧС Приморского края Пучков подчеркнул, что за ночь обстановка с пожарами в крае улучшилась. В регион прибыл самолет МЧС Бе-200 для тушения пожаров.
Владимир Пучков: «Мы накануне совершили облет. Есть пожары в труднодоступных местах, на сопках. Но есть много возгораний вдоль дорог. Это значит, что граждане неаккуратно выполняют требования и нормы пожарной безопасности».
Глава МЧС напомнил, что чрезвычайно важно не допустить новых возгораний во время майских праздников. Пучков также наградил во Владивостоке лучших пожарных Приморья ведомственными медалями и поздравил сотрудников с Днем пожарной охраны, который сегодня отмечают в России.
Как передает РИА Новости, на совместном выездном заседании рабочей группы правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям и комиссии по ЧС Приморского края Пучков подчеркнул, что за ночь обстановка с пожарами в крае улучшилась. В регион прибыл самолет МЧС Бе-200 для тушения пожаров.
Владимир Пучков: «Мы накануне совершили облет. Есть пожары в труднодоступных местах, на сопках. Но есть много возгораний вдоль дорог. Это значит, что граждане неаккуратно выполняют требования и нормы пожарной безопасности».
Глава МЧС напомнил, что чрезвычайно важно не допустить новых возгораний во время майских праздников. Пучков также наградил во Владивостоке лучших пожарных Приморья ведомственными медалями и поздравил сотрудников с Днем пожарной охраны, который сегодня отмечают в России.
Комментарии