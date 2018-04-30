Их нравы <sup><small>0+</small></sup>
ТВ-Эфир
Их нравы 0+
    •  

    Пучков: в Приморье усилят группировку по тушению природных пожаров

    комментировать

    Пучков: в Приморье усилят группировку по тушению природных пожаров

    Пучков: в Приморье усилят группировку по тушению природных пожаров

    Глава МЧС РФ отметил, что обстановка в Приморье улучшилась, но распорядился усилить группировку по борьбе с лесными пожарами.

    Владимир Пучков, глава МЧС России: «Принято решение об усилении группировки сил по тушению пожаров».

    Как передает РИА Новости, на совместном выездном заседании рабочей группы правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям и комиссии по ЧС Приморского края Пучков подчеркнул, что за ночь обстановка с пожарами в крае улучшилась. В регион прибыл самолет МЧС Бе-200 для тушения пожаров.

    Владимир Пучков: «Мы накануне совершили облет. Есть пожары в труднодоступных местах, на сопках. Но есть много возгораний вдоль дорог. Это значит, что граждане неаккуратно выполняют требования и нормы пожарной безопасности».

    Глава МЧС напомнил, что чрезвычайно важно не допустить новых возгораний во время майских праздников. Пучков также наградил во Владивостоке лучших пожарных Приморья ведомственными медалями и поздравил сотрудников с Днем пожарной охраны, который сегодня отмечают в России.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru