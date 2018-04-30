СМИ: с 5 мая обе Кореи будут жить по единому времени

Власти КНДР решили 5 мая перевести часы для перехода на единое время с Южной Кореей.
О том, что единое время на всем Корейском полуострове будет установлено 5 мая, сообщает «Центральное телеграфное агентство Кореи». Информагентство ссылается на указ Президиума Верховного народного собрания КНДР «О перемене пхеньянского времени».
Стрелки всех часов в Северной Корее переведут 5 мая на 30 минут вперед.
Напомним, договоренность об установке единого часового пояса на Корейском полуострове была достигнута в ходе исторической встречи лидера КНДР Ким Чен Ына и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина 27 апреля.
Главы государств подписали декларацию о мире и заявили о намерении добиваться полной денуклеаризации Корейского полуострова. Кроме того стороны договорились о закрытии северокорейского полигона Пхунгери. Власти КНДР заявили, что на демонтаж полигона пригласят представителей СМИ и экспертов в области безопасности, чтобы опровергнуть заявления китайской разведки, утверждающей, что что Ким Чен Ын согласился на закрытие испытательного полигона из-за того, что его объекты «уже находятся в плачевном состоянии».
Стрелки всех часов в Северной Корее переведут 5 мая на 30 минут вперед.
Напомним, договоренность об установке единого часового пояса на Корейском полуострове была достигнута в ходе исторической встречи лидера КНДР Ким Чен Ына и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина 27 апреля.
Главы государств подписали декларацию о мире и заявили о намерении добиваться полной денуклеаризации Корейского полуострова. Кроме того стороны договорились о закрытии северокорейского полигона Пхунгери. Власти КНДР заявили, что на демонтаж полигона пригласят представителей СМИ и экспертов в области безопасности, чтобы опровергнуть заявления китайской разведки, утверждающей, что что Ким Чен Ын согласился на закрытие испытательного полигона из-за того, что его объекты «уже находятся в плачевном состоянии».
Комментарии