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    СМИ: с 5 мая обе Кореи будут жить по единому времени

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    • Фото: Reuters © 2018, Kim Hong-Ji
    СМИ: с 5 мая обе Кореи будут жить по единому времени

    СМИ: с 5 мая обе Кореи будут жить по единому времени

    СМИ: с 5 мая обе Кореи будут жить по единому времени
  • Фото: Reuters © 2018, Kim Hong-Ji

    • Власти КНДР решили 5 мая перевести часы для перехода на единое время с Южной Кореей.

    О том, что единое время на всем Корейском полуострове будет установлено 5 мая, сообщает «Центральное телеграфное агентство Кореи». Информагентство ссылается на указ Президиума Верховного народного собрания КНДР «О перемене пхеньянского времени».

    Стрелки всех часов в Северной Корее переведут 5 мая на 30 минут вперед.

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    Исторический шаг: о чем договорились лидеры КНДР и Южной Кореи
    Напомним, договоренность об установке единого часового пояса на Корейском полуострове была достигнута в ходе исторической встречи лидера КНДР Ким Чен Ына и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина 27 апреля.

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    Главы государств подписали декларацию о мире и заявили о намерении добиваться полной денуклеаризации Корейского полуострова. Кроме того стороны договорились о закрытии северокорейского полигона Пхунгери. Власти КНДР заявили, что на демонтаж полигона пригласят представителей СМИ и экспертов в области безопасности, чтобы опровергнуть заявления китайской разведки, утверждающей, что что Ким Чен Ын согласился на закрытие испытательного полигона из-за того, что его объекты «уже находятся в плачевном состоянии».

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