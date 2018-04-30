Жертвами пожара в Егорьевске стали трое детей

Прокуратура Московской области взяла на контроль расследование уголовное дело о гибели троих детей при пожаре в Егорьевске.
В результате пожара в квартире жилого дома на Советской улице в подмосковном Егорьевске погибли трое детей. Ранее сообщалось о двоих погибших. Третий ребенок умер в реанимации, несмотря на все усилия врачей.
Следственный комитет возбудил уголовное дело. Следователи установили, что во время пожара дети оставались в квартире без присмотра взрослых.
Сообщение пресс-службы прокуратуры Московской области: «Органы прокуратуры Московской области взяли на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного следственным органом по ч. 3 ст. 109 УК РФ „Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам“».
Пожар потушен. Ведется расследование.
Следственный комитет возбудил уголовное дело. Следователи установили, что во время пожара дети оставались в квартире без присмотра взрослых.
Сообщение пресс-службы прокуратуры Московской области: «Органы прокуратуры Московской области взяли на контроль ход расследования уголовного дела, возбужденного следственным органом по ч. 3 ст. 109 УК РФ „Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам“».
Пожар потушен. Ведется расследование.
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