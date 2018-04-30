СМИ: в окрестностях Хамы пылают склады оружия сирийской армии

По сведениям сирийских правоохранителей, склады оружия сирийской армии близ Хамы и Алеппо могла атаковать авиация.
Как передает сирийское агентство SANA, звуки взрывов слышны в окрестностях Хамы и Алеппо. Целью атаки стал склад оружия 47-й бригады сирийской армии в окрестностях Хамы. На армейских складах гремят взрывы и бушует сильный пожар.
По сведениям РИА Новости, ссылающегося на источник в сирийских правоохранительных органах, склады оружия сирийской армии в окрестностях могла атаковать авиация. Официальных подтверждений или опровержений этой информации пока нет.
По сведениям РИА Новости, ссылающегося на источник в сирийских правоохранительных органах, склады оружия сирийской армии в окрестностях могла атаковать авиация. Официальных подтверждений или опровержений этой информации пока нет.
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