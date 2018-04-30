СМИ: глава МВД Великобритании ушла в отставку на фоне скандала с депортацией мигрантов

СМИ сообщают, что
премьер-министр Великобритании Тереза Мэй приняла отставку министра внутренних дел Эмбер Радд.
Как передает телеканал Sky News, министр внутренних дел Великобритании Амбер Радд ушла в отставку на фоне скандала из-за отношения МВД к депортации мигрантов, которые прожили в стране более полувека.
Скандал вокруг «поколения Windrush» — выходцев из Африки и с Карибских островов, которых приглашали в страну после Второй мировой войны, чтобы возместить нехватку рабочей силы, разгорелся на этой неделе после того, как британские СМИ опубликовали документы МВД. Из материалов следовало, что министерство устанавливало нормативные показатели числа депортаций мигрантов. В среду Радд утверждала, что никаких целевых показателей для депортации не установлено, и что эта информация ложна.
В 1948 году корабль Windrush — доставил в Великобританию около 500 трудовых мигрантов. СМИ выяснили, что родственникам тех, кто приехал в Великобританию с конца 1940-х по 1970-е годы, рассматривались британскими властями как нелегальные мигранты. Им приходили предупреждения о возможной депортации, они теряли работу и право на медобслуживание. Многие под давлением были вынуждены покинуть страну.
Скандал вокруг «поколения Windrush» — выходцев из Африки и с Карибских островов, которых приглашали в страну после Второй мировой войны, чтобы возместить нехватку рабочей силы, разгорелся на этой неделе после того, как британские СМИ опубликовали документы МВД. Из материалов следовало, что министерство устанавливало нормативные показатели числа депортаций мигрантов. В среду Радд утверждала, что никаких целевых показателей для депортации не установлено, и что эта информация ложна.
В 1948 году корабль Windrush — доставил в Великобританию около 500 трудовых мигрантов. СМИ выяснили, что родственникам тех, кто приехал в Великобританию с конца 1940-х по 1970-е годы, рассматривались британскими властями как нелегальные мигранты. Им приходили предупреждения о возможной депортации, они теряли работу и право на медобслуживание. Многие под давлением были вынуждены покинуть страну.
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