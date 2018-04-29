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    Футболисты «Барселоны» стали 25-кратными чемпионами Испании

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    • Фото: Reuters © 2018, Miguel Vidal
    Футболисты «Барселоны» стали <nobr>25-кратными</nobr> чемпионами Испании

    Футболисты «Барселоны» стали 25-кратными чемпионами Испании

    Футболисты «Барселоны» стали <nobr>25-кратными</nobr> чемпионами Испании
  • Фото: Reuters © 2018, Miguel Vidal

    • «Барселона» победила в выездном матче «Депортиво» и стала победителем чемпионата Испании по футболу.

    Матч 35-го тура чемпионата Испании по футболу в Ла-Корунье завершился победой «Барселоны» над «Депортиво» со счетом 4:2. В составе победителей хет-трик оформил Лионель Месси (38-я, 82-я и 85-я минуты), также отличился Филиппе Коутиньо (7). У «Депортиво» голы забили Лукас Перес (40) и Эмре Чолак (64).

    Футболисты «Барселоны» досрочно завоевали чемпионский титул. В турнирной таблице «Барселона» набрала 86 очков в 34 играх, имея 1 матч в запасе. Вторым идет мадридский «Атлетико», который провел 35 игр и заработал 75 очков. В оставшихся трех матчах до конца чемпионата клуб сможет набрать не более 84 очков.

    Завоеванный в воскресенье титул стал для «Барселоны» 25-м. Но рекорд мадридского «Реала» не побит, который становился чемпионом Испании 33 раза.

    В следующем матче «Барселона» 6 мая примет «Реал», а футболисты «Депортиво» 5 мая на выезде встретятся с «Сельтой», напоминает ТАСС.

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