Не бойся, я с тобой! 1919 <sup><small>12+</small></sup>
ТВ-Эфир
Не бойся, я с тобой! 1919 12+
    •  

    Патриарх Кирилл: церковь имеет право на нравственную оценку действий политиков

    комментировать

    Патриарх Кирилл: церковь имеет право на нравственную оценку действий политиков

    Патриарх Кирилл: церковь имеет право на нравственную оценку действий политиков

    Патриарх Московский и всея Руси Кирилл дал интервью албанским СМИ.

    Патриарх Кирилл: «Религия и политика не могут быть двумя сторонами одной медали, это явления совершенно разного порядка… В центре религиозного послания — душа человека, его сознание, нравственность. Но я глубоко убежден, что церковь имеет право на нравственную оценку той или иной политики, тех или иных политических деятелей. Именно для того, чтобы оградить в том числе и своих верующих от таких политических деятелей, которые могут им причинить духовный и материальный ущерб».

    По словам патриарха, религиозное послание направлено на то, чтобы помочь человеку жить достойно в этом мире, не делать ошибок, не разрушать свою собственную личность и жизнь других людей, цитирует «Интерфакс». Глава РПЦ также выразил уверенность в том, что только религии обладают достаточной аргументацией, способной разрушить идеологическую основу экстремизма.

    Патриарх Кирилл: «Я думаю, что роль религии в борьбе с радикализмом очень значительная. Я не вижу никакой другой аргументации, кроме религиозной, которая была бы способна разоружить идеологическую основу радикализма и терроризма. Если радикалы апеллируют к религиозным истинам и используют религиозные идеи для того, чтобы мотивировать свои экстремистские поступки, то только сама религия может все это опровергнуть. Только религиозные организации могут обратиться к своим верующим, чтобы помочь понять им ложность той самой проповеди, которую осуществляют экстремисты, и опасность ее для и духовного состояния людей, и для их физического существования».

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru