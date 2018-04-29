Патриарх Кирилл: церковь имеет право на нравственную оценку действий политиков

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл дал интервью албанским СМИ.
Патриарх Кирилл: «Религия и политика не могут быть двумя сторонами одной медали, это явления совершенно разного порядка… В центре религиозного послания — душа человека, его сознание, нравственность. Но я глубоко убежден, что церковь имеет право на нравственную оценку той или иной политики, тех или иных политических деятелей. Именно для того, чтобы оградить в том числе и своих верующих от таких политических деятелей, которые могут им причинить духовный и материальный ущерб».
По словам патриарха, религиозное послание направлено на то, чтобы помочь человеку жить достойно в этом мире, не делать ошибок, не разрушать свою собственную личность и жизнь других людей, цитирует «Интерфакс». Глава РПЦ также выразил уверенность в том, что только религии обладают достаточной аргументацией, способной разрушить идеологическую основу экстремизма.
Патриарх Кирилл: «Я думаю, что роль религии в борьбе с радикализмом очень значительная. Я не вижу никакой другой аргументации, кроме религиозной, которая была бы способна разоружить идеологическую основу радикализма и терроризма. Если радикалы апеллируют к религиозным истинам и используют религиозные идеи для того, чтобы мотивировать свои экстремистские поступки, то только сама религия может все это опровергнуть. Только религиозные организации могут обратиться к своим верующим, чтобы помочь понять им ложность той самой проповеди, которую осуществляют экстремисты, и опасность ее для и духовного состояния людей, и для их физического существования».
По словам патриарха, религиозное послание направлено на то, чтобы помочь человеку жить достойно в этом мире, не делать ошибок, не разрушать свою собственную личность и жизнь других людей, цитирует «Интерфакс». Глава РПЦ также выразил уверенность в том, что только религии обладают достаточной аргументацией, способной разрушить идеологическую основу экстремизма.
Патриарх Кирилл: «Я думаю, что роль религии в борьбе с радикализмом очень значительная. Я не вижу никакой другой аргументации, кроме религиозной, которая была бы способна разоружить идеологическую основу радикализма и терроризма. Если радикалы апеллируют к религиозным истинам и используют религиозные идеи для того, чтобы мотивировать свои экстремистские поступки, то только сама религия может все это опровергнуть. Только религиозные организации могут обратиться к своим верующим, чтобы помочь понять им ложность той самой проповеди, которую осуществляют экстремисты, и опасность ее для и духовного состояния людей, и для их физического существования».
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